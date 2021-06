Último día para actualizar la ficha social de inscriptos del IPV

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ha informado que, con motivo del nuevo sorteo de viviendas para la ciudad de Salta, hasta hoy, día viernes 18 de junio, se podrá actualizar la ficha social.

Los turnos personales y gratuitos se tramitan únicamente a través de la web www.ipvsalta.gob.ar, sin gestores ni intermediarios.Con la finalidad de cumplir con la fecha de cierre y permitir a todos los candidatos la realización del trámite, se ha extendido el horario de atención. Los interesados podrán obtener turno en el horario habitual de la mañana de 7 a 13 y por la tarde, de 14 a 19 horas.El trámite de actualización de ficha lo debe hacer el titular o cotitular en la sede de Belgrano 1349 con cita previa. Las autoridades han advertido que en caso de falsificaciones o duplicidades de turnos, el solicitante no será atendido.Si bien aún no está confirmada la fecha del sorteo de aproximadamente 300 viviendas que se construyen en el barrio Pereyra Rozas, se anticipa que para este sorteo en particular participarán únicamente las familias que ya están inscriptas, que renueven su ficha y cumplan con la reglamentación vigente.Por otra parte, el IPV recuerda que continúa vigente el plan “Cancelación Anticipada” con descuentos de entre el 10% y el 25%, según el estado de cuenta y modalidad de pago. El programa está destinado únicamente a cuotas menores a 1.000 pesos, estén o no al día.Las cuentas al día tendrán un descuento del 25% en el pago en efectivo y 20% en tres cuotas consecutivas, generando el descuento en la tercera cuota. Las cuentas en mora podrán reducir un 15% del total adeudado de contado y un 10% en tres cuotas. Para ambos casos, el requerimiento será el cumplimiento del plazo de habitabilidad de cinco años como mínimo.El plan que se aplicará en más de 30 mil cuentas activas tiene vigencia hasta el 31 de julio.Los interesados pueden consultar en www.ipvsalta.gob.ar el monto a pagar. La solicitud deberá ser completada con el número de cuenta y una vez procesada la información y transcurridas 72 horas deberán ingresar nuevamente al sitio web para corroborar el estado de la deuda. Así, el titular o cotitular tendrá que sacar turno online para hacer la cancelación en las distintas sedes del IPV de Salta Capital, Tartagal, Orán o Metán.