Un motochorro es condenado a prisión en Orán mientras su compañero de fechorías esquiva la condena por rebeldía

El condenado es el distinguido motochorro señor Javier Armando Aramayo, a quien le caído una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, tras ser juzgado y declarado culpable de un delito de robo calificado por el uso de armas y agravado por la intervención de un menor de 18 años.

El segundo motochorro -menor de edad al momento del hecho- no ha sido juzgado pues fue declarado en rebeldía antes de la apertura del juicio oral.El hecho enjuiciado ocurrió el 2 de octubre de 2019, fecha en que las dos víctimas del suceso caminaban («minding their own business» por una calle paralela a la ruta nacional nº 50 y fueron sorprendidas por dos personas que a punta de cuchillo les despojaron de sus teléfonos celulares, dinero y tarjeta, para luego darse a la fuga una motocicleta.Con tanta mala suerte, que los vecinos de la zona identificaron a los atacantes y señalaron a la Policía la ubicación de la vivienda en la que se habían refugiado. En este lugar, la autoridad procedió a incautar la moto que permitió la fuga.En el registro practicado en el domicilio del motochorro más joven, la Policía encontró los objetos y valores sustraídos.El señor Fayos ha resuelto que, una vez que la sentencia sea firme, se proceda a la correspondiente liquidación de la pena.Mientras, el señor Aramayo deberá comezar a purgar su condena en la cárcel de Orán.