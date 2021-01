La histórica nevada en Madrid: sin exageraciones ni románticas postales de invierno

La nevada, a 80 metros de la casa del autor de este artículo

Solo después de leer algunas informaciones imprecisas que han sido publicadas en Salta sobre este tema, es que me he decidido a hacer algo a lo que, por diversos motivos, me vengo negando desde hace décadas: ejercer de cronista de lo que sucede en mi entorno más inmediato.

Uno de esos motivos es que hay excelentes fuentes de información de las que nutrirse, no solo sobre este asunto del temporal de nieve, sino también sobre temas de la vida social, política o cultural de este país. Siempre animo a recurrir a estas fuentes para acercarse a la realidad y favorecer su comprensión, pues generalmente son más fiables y seguras que enviar un apurado Whatsapp para que un salteño o una salteña expatriados, deseosos de aparecer en los medios, nos cuenten lo que está pasando, como si fueran especialistas en sucesos.Al igual que millones de personas que habitan la meseta, he vivido con mi familia momentos de curiosidad y de incertidumbre a causa de un fenómeno natural que no se producía en este país desde el invierno de 1960, según cuentan los que pueden hacerlo.En más de tres décadas (el tiempo que llevamos aquí) no ha sucedido nunca que Madrid tuviera todas sus carreteras bloqueadas y casi todas sus calles impracticables; que se haya suspendido el transporte de autobuses y trenes, que no puedan operar ni los bomberos ni las ambulancias, y que todo ello coincidiera con el cierre operativo del aeropuerto de Barajas. Hemos vivido una situación inédita y la excepcionalidad se mantiene, pues tras el paso de Filomena, se acerca un potente anticiclón que, según los expertos, va a hacer que las temperaturas se desplomen y tengamos registros de más de 10 grados bajo cero. Al conocido dicho «sobre llovido, mojado» se suma ahora otro: «sobre nevado, helado».La nieve acumulada cerca de mi casa ha superado, en algunos casos, el medio metro de altura. No solo lo he comprobado personalmente al hundir mis piernas en la nieve hasta por encima de la rodilla, sino porque desde mi ventana veo como los perros -algunos enormes- cuyos dueños los sacan a pasear para que disfruten de la nieve saltan como delfines para poder avanzar, apareciendo y desapareciendo rítmicamente en la superficie de un manto blanco que de a ratos parece engullirlos.Cuando hablamos de Madrid, generalmente hacemos referencia a la capital del país, pero la región (que tiene el mismo nombre) se extiende sobre un poco más de 8.000 kilómetros cuadrados. Quien conozca esta parte del centro peninsular sabe que el territorio de la Comunidad de Madrid (un triángulo de base ensanchada cuyo vértice superior apunta al Norte) se divide en dos grandes unidades: la sierra madrileña y la llanura del río Tajo. De Oeste a Este nos encontramos con diferentes tipos de paisaje, que van desde las praderas alpinas y bosques de pinos en Guadarrama, a los bosques mediterráneos y dehesas en la zona norte más llana y la estepa de matorral en el extremo sureste de la región.La capital está emplazada en un espacio semidesértico, en donde predomina el monte bajo, pero en donde también se han plantado muchísimos árboles para embellecer la ciudad y sus espacios verdes. Muchos de estos árboles (los plantados, no tanto los naturales) no han resistido la intensidad del temporal y se han venido abajo o han perdido ramas que han caído en las calles, sobre los coches y en los viales por los que las personas se desplazan. Más que el viento, la causa ha sido el peso de la nieve acumulada en su copa. Este es uno de los principales problemas: la obstrucción de las calles por árboles y ramas caídas.Pero lo que preocupa más a las autoridades de los Ayuntamientos de la región (solo en Madrid hay 180 municipios diferentes) y a las de la Comunidad de Madrid es que la obstrucción de las carreteras impide el acceso a los hospitales, la distribución de medicamentos a las farmacias y el abastecimiento de los supermercados y tiendas de alimentación.No es una situación fácil de resolver, pues aunque los supermercados y algunas farmacias aseguran que no les va a faltar el género, el problema todavía es más grave de lo que parece, pues las personas que habitualmente trabajan en estos sitios -salvo que vivan muy cerca de sus lugares de trabajo- no pueden desplazarse. Algunos establecimientos ni siquiera han podido abrir por falta de personal.Los servicios de ayuda -incluida la Unidad Militar de Emergencia- trabajan frenéticamente para despejar las carreteras. Son más de 700 (lo que supone algo más de 20.000 kilómetros) bloqueadas por la nieve en todo el país. Muchas personas se han acostumbrado durante la pandemia a no salir de sus casas, y otras tantas se han hecho adictas a la compra on line para evitar los desplazamientos, pero hasta los camellos del rey mago Amazon están impedidos de circular por Madrid a estas horas.La Comunidad de Madrid distribuye sal entre los Ayuntamientos y ha pedido la colaboración de las comunidades de vecinos para despejar las entradas a los edificios de viviendas y a los garajes bloqueados por la nieve acumulada.Pero a esta situación anormal se debe sumar que, hasta el momento, son cuatro los muertos contabilizados cuyo deceso se ha producido por causas directamente relacionadas con el temporal de nieve. Uno de estos decesos ha ocurrido en el pueblo de Zarzalejo, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Aunque los expertos sostienen que el balance provisional de daños y de víctimas no guarda relación con la magnitud del fenómeno, no sería de extrañar que en las próximas horas conozcamos con más detalle los daños que Filomena ha provocado.En las primeras horas de esta tarde de domingo, la situación parece comenzar lentamente a normalizarse en algunos servicios públicos. Desde la pasada madrugada no cae nieve y de a ratos ha aparecido el sol, en señal de que el grueso manto de nubes que cubrió el centro de la península durante casi todo el jueves y el sábado se ha disipado. Durante un par de noches, los madrileños han vivido, junto a la nevada, un fenómeno visual muy infrecuente: un cielo de color naranja que invitaba a pensar que todavía era de día. Según he leído, este fenómeno se debe a la contaminación lumínica y al efecto visual que producen las luces de la ciudad al reflejarse sobre el manto blanco de nieve.Mañana lunes y pasado martes no habrá clases presenciales ni en Madrid ni en Aragón. Hoy terminan las vacaciones de fin de año y las clases debían reanudarse mañana. Creo que si no se despejan las calles a tiempo y se asegura que los estudiantes van a poder desplazarse con cierta seguridad, el miércoles tampoco habrá clases.Pero además de lo que está a la vista de todos, la borrasca Filomena ha agravado algunos problemas que hoy, lamentablemente, no están en lo más alto de las agendas de los poderes públicos. Por ejemplo, la escandalosa situación en los poblados chabolistas de Madrid, que no tienen energía eléctrica desde hace meses; por ejemplo, el precio de la energía eléctrica, que se ha disparado a causa del frío; por ejemplo, la brusca interrupción de la vacunación anti COVID-19 y algunos otros problemas que sería muy largo de enumerar aquí.En resumen, que a comienzos de 2021 hemos vivido un par de días que parecían arrancados de lo peor del 2020. La nevada -más de 30 horas seguidas- ha producido sorpresa, fascinación y curiosidad, pero también angustia, miedo y desasosiego. Hace mucho que no caía nieve con tanta intensidad en el centro de España y muchos de los que vivimos por aquí no vimos nunca en la vida un fenómeno de estas características. Igual que la gran pandemia, la nevada ha supuesto un ejercicio de aprendizaje hasta para los más avezados.Al igual que la pandemia, el temporal de nieve nos ha dejado otra lección: no conviene hablar a la distancia de fenómenos que no se han experimentado en carne propia. Informar e informarse está muy bien, pero siempre a condición de que seamos capaces de saber distinguir entre la fantasía y la realidad, sin dramatizar para llamar la atención, sin apelar al morbo para sumar clics.En resumen, que Madrid ha sufrido y que espera sufrir todavía más con el frío glacial que se avecina, pero que la ciudad y la región parecen afortunadamente preparadas para hacer frente a lo que viene. Y si me equivoco al hacer este cálculo, pues ya nos enteraremos todos dentro de unos pocos días.