Se celebra hoy el Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Se celebra hoy, 7 de septiembre, el Día Mundial de la Concienciación de Duchenne cuyo objetivo es acercar y dar a conocer esta enfermedad rara de manera más amplia.

Vida adulta y Duchenne

Las organizaciones Duchenne de todo el mundo organizan actividades para crear conciencia sobre esta enfermedad rara y construir un futuro mejor para todos los niños, niñas y jóvenes afectados por la distrofia muscular de Duchenne.Este año, el tema es. Durante las últimas décadas, la esperanza de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Duchenne ha aumentado significativamente y los adultos con Duchenne ya no son una excepción.La vida adulta con Duchenne viene con nuevos desafíos y oportunidades, así como con nuevos problemas médicos. En este Día Mundial de Concienciación sobre Duchenne, estamos abogando a nivel mundial para crear oportunidades para que los adultos jóvenes y adultos con Duchenne vivan sus vidas al máximo.Laafecta aproximadamente a 250.000 niños en todo el mundo. La gran mayoría de los pacientes con Duchenne son varones, uno de cada 3.500 niños nacidos en el mundo sufren Duchenne y son muy pocas las niñas que padecen esta enfermedad rara.Los niños con Duchenne, pierden durante la infancia la capacidad de caminar y cuando llegan a adolescentes, pierden la capacidad de utilizar sus brazos, de llevar a cabo actividades cotidianas como escribir o alimentarse por sí mismos y se deteriora su capacidad para respirar.Finalmente, a medida que se convierten en hombres jóvenes con Duchenne (aunque muchos no llegan a la edad adulta), sucumben a la enfermedad y mueren debido a problemas respiratorios o de insuficiencia cardíaca.Actualmente no existe cura para la Distrofia Muscular de Duchenne, pero por primera vez en la historia, se están desarrollando varios fármacos. En Europa, un primer fármaco ya ha recibido la Aprobación Condicional. Ahora se debe asegurar que todos los pacientes con Duchenne se beneficiarán de los nuevos tratamientos tan pronto como sea posible.

Fuente: World Duchenne Awareness Day.