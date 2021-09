Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial del Corazón

Mientras el mundo lucha por combatir el COVID-19, nunca hemos sido más conscientes de la importancia de nuestra salud y la de nuestro ser querido.

Utiliza tu corazón para conectarte

Tres pilares clave

La enfermedad cardiovascular (ECV) sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, lo que provoca 18,6 millones de muertes al año. Tiene muchas causas: desde el tabaquismo, la diabetes, la presión arterial alta y la obesidad, hasta la contaminación del aire y afecciones menos comunes como la enfermedad de Chagas y la amiloidosis cardíaca.Para los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares, COVID-19 ha sido desgarrador. Han estado en mayor riesgo de desarrollar formas graves del virus. Y muchos han tenido miedo de asistir a citas de rutina y de emergencia, y se han aislado de amigos y familiares.Este año, en el Día Mundial del Corazón, le pedimos al mundo: Utiliza tu corazón para conectarte.La crisis de la atención médica que todos hemos estado atravesando ha puesto de relieve la necesidad urgente de encontrar formas diferentes e innovadoras de conectar a las personas con la salud del corazón, especialmente en las áreas y comunidades de menores recursos.Aprovechar el poder de la salud digital para mejorar la concientización, la prevención y el manejo de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial es nuestro objetivo para Word Heart Day 2021. La telesalud tiene un papel muy importante.Se trata de usar su conocimiento, compasión e influencia para asegurarse de que usted, sus seres queridos y las comunidades de las que forma parte tengan la mejor oportunidad de vivir una vida saludable para el corazón. Se trata de conectarnos con nuestros propios corazones, asegurarnos de alimentarlos y nutrirlos lo mejor que podamos y de usar el poder de lo digital para conectar cada corazón, en todas partes.Los corazones desconectados tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares debido a la falta de acceso a la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades cardiovasculares; sin embargo, la mitad de la población mundial no tiene acceso a la conexión a Internet.La tecnología y los datos nos ayudarán a cerrar la brecha y hacerlo rápido. Se trata de capacitar y empoderar a todos, en todas partes: jóvenes y ancianos, hombres, mujeres y niños, pacientes, trabajadores comunitarios de la salud, médicos para que utilicen herramientas digitales para una mejor prevención, diagnóstico y atención de las afecciones relacionadas con el corazón.No todos los corazones son iguales. Pero deberían ser ... y la salud digital puede ayudar a restablecer el equilibrio.Cuide su corazón llevando una dieta saludable, diciendo no al tabaco y haciendo mucho ejercicio. Las herramientas digitales, como las aplicaciones para teléfonos y los dispositivos portátiles, realmente pueden ayudarlo a motivarse y mantenerse encaminado.Si tiene una condición de salud subyacente, como una enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, diabetes, presión arterial alta u obesidad, no permita que el COVID-19 le impida asistir a sus chequeos regulares. Y nunca evite llamar a los servicios de emergencia si lo necesita: es seguro y los profesionales médicos están a su disposición.Hay 520 millones de personas en todo el mundo que viven con ECV que se han visto afectadas de manera desproporcionada por COVID-19 en el último año. Debido a la mayor vulnerabilidad a formas más graves de COVID-19, se le ha dicho a esta población que es vulnerable, está en riesgo y debe refugiarse en su lugar.Hay muchas consecuencias de esto, entre ellas:Falta de citas médicas• Falta de contacto con familiares y amigos.• Ejercicio físico reducido.Las redes digitales tienen el poder de conectar a los pacientes con familiares, amigos, otros pacientes, médicos y cuidadores. Nadie debería tener que sentirse solo, pandémico o no, así que usemos la tecnología para superar el aislamiento y las brechas en la atención.