Día Mundial de Lucha contra la Rabia

El 28 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, que tiene por objeto insistir en las consecuencias de la rabia humana y animal y explicar los medios para prevenir y atajar la enfermedad combatiéndola en los animales.

La rabia, una enfermedad prevenible que se sigue cobrando víctimas

Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

El 28 de septiembre es también la fecha del aniversario de la muerte de, el químico y microbiólogo francés que creó la primera vacuna antirrábica.Hoy día, las vacunas seguras y eficaces para los animales y las personas son uno de los instrumentos más importantes para acabar con las muertes humanas por esta enfermedad, y la concienciación es el impulsor clave del éxito de la participación de las comunidades en la prevención eficaz de la rabia.Laes una enfermedad tan antigua como conocida. A pesar de que se puede prevenir con la vacunación canina, sigue cobrándose vidas humanas.El perro es el principal transmisor de la rabia hacia los humanos y muchas poblaciones todavía están en riesgo de contraerla debido a la existencia de caninos que no han sido vacunados o que viven en las calles.Desde hace más de tres décadas, los países de las Américas han hecho grandes esfuerzos para eliminar la rabia humana transmitida por perros, logrando bajar las muertes por rabia humana de 224 en 1992 a 19 en 2017.Este año, el lema para el Día Mundial contra la Rabia es "Rabia: hechos, no miedo".La pandemia mundial de COVID-19 ha suscitado muchas dudas y conceptos erróneos sobre las enfermedades, su propagación y sobre la vacunación en general. Debido a esto, ha habido algunas dudas sobre el lanzamiento de las vacunas COVID-19 en muchos países y muchas personas tienen miedo de vacunarse. En el caso de la rabia, esto no es nada nuevo, ya que los temores, los conceptos erróneos y la información errónea sobre la enfermedad y su prevención se remontan a cientos de años. Por esa razón, el tema de este año se centra en compartir datos sobre la rabia y no en difundir el miedo sobre la enfermedad basándose en información errónea y mitos.Los hechos son esenciales para crear conciencia sobre la enfermedad, prevenir los casos de rabia, vacunar a la población animal y educar a las personas sobre los peligros de la rabia y cómo prevenirla. Sin hechos, no tendríamos datos para que los responsables de la toma de decisiones les informen sobre la gravedad de la enfermedad. No podríamos abogar por su eliminación y la carga de la enfermedad seguiría siendo desconocida, lo que provocaría que decenas de miles de personas y animales siguieran muriendo de rabia cada año. Usemos los hechos para crear conciencia y educar a otros sobre la rabia, una enfermedad 99% fatal, pero 100% prevenible.La palabra "miedo" tiene tres significados en el tema de este año. En primer lugar, se relaciona con el miedo generalizado causado por la rabia, el miedo que experimentan las personas cuando se encuentran con animales rabiosos y el miedo con el que viven las personas en comunidades plagadas de rabia. El segundo significado se relaciona directamente con el síntoma de miedo que las personas pueden experimentar cuando se infectan con la rabia. Por último, el miedo se relaciona con el miedo causado por las "noticias falsas" o los mitos sobre la rabia: hacer que las personas tengan miedo de la vacunación, hacer que las personas tengan miedo de esterilizar o vacunar a sus animales y hacer que las personas crean en tratamientos ineficaces para la enfermedad.