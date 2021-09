Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Día Mundial de la Salud Sexual

El tema del Día Mundial de la Salud Sexual 2021 es "Enciéndelo: salud sexual en un mundo digital". La motivación para seleccionar este eslogan es transmitir un mensaje de encender la conciencia del concepto amplio de salud sexual, según la definición de la Organización Mundial de la Salud y de la importancia de hacer valer los derechos sexuales, ya que hay muchas violaciones y abusos de los derechos sexuales en el espacio digital.

Declaración de los Derechos Sexuales

Vivimos en un mundo que no diferencia entre lo digital y lo analógico para conectarnos en nuestras relaciones, en el intercambio de ideas y en nuestros aprendizajes. El mundo digital se ha convertido en un espacio cotidiano en el que pasamos muchos momentos de nuestro día a día, donde tenemos conexiones universales que nos permiten acceder y expandir contenidos e informaciones para promocionar la salud sexual y los derechos sexuales mediante la difusión de mensajes apropiados.Las tecnologías de la información y de la comunicación aportan a la promoción de la salud la herramienta idónea para conseguir que la comunicación en redes sociales promueva una implicación en el autocuidado de la salud. Especialmente, en grupos a los que no se llega con métodos tradicionales como son los y las jóvenes.La implantación del “smarthphone” en la vida cotidiana de las personas no solo ha revelado la penetración de la tecnología en la vida diaria, sino la oportunidad de aprovechar la incidencia tecnológica como herramienta potencial para educar desde la comunicación. El desarrollo de aplicaciones para móviles y tabletas ha supuesto una forma dinámica, individual e interactiva de llegar a las personas. En el caso de la promoción de la salud, el desarrollo de aplicaciones móviles ha supuesto la posibilidad de desarrollar estrategias de comunicación más cercanas para los grupos poblacionales objetivo.La principal función de internet es el intercambio rápido de información y en la actualidad se ha convertido en una herramienta de legitimación o rechazo de las tendencias culturales e informaciones publicadas. Por otro lado, influye en las formas de recibir y transmitir información y de crear relaciones entre las personas en la organización social.La tendencia hacia la integración de las nuevas tecnologías como medios y creadores de comunicación, hábitos y cultura, ha aumentado, siendo adoptadas principalmente por la parte más joven de la población.Por lo tanto, el ciberespacio se ha convertido en un marco no sólo referencial para la búsqueda de información, sino para la emisión de mensajes, con la absoluta certeza de su visibilidad y expansión. La sociedad de la información va de la mano con la globalización y las nuevas tecnologías debido a que ambas han generado avances complementándose unas con otras, uniendo latitudes y generando entendimiento no solo compartido, sino conocimiento que compartir.Ahora bien, sabemos que hay brechas de acceso entre grupos vulnerables y regiones del mundo que no acceden fácilmente a las plataformas digitales ni a las tecnologías de la información en línea.En el aspecto referido a la salud pública, internet se ha convertido en una fuente de consulta y recomendación. Desde los foros de consulta generados por usuarios anónimos y legos en la materia, hasta el boom de sitios web especializados de consulta y de promoción de la salud. Existe un alto tráfico de datos en línea orientados a la búsqueda activa de información y consejo en materia de salud.A priori es posible pensar que existe un alto número de apps orientadas a jóvenes y sexualidad, y eso es verdad si nos centramos en aplicaciones sobre sistemas de citas o enfoques lúdico-sexuales, pero no hay un panorama amplio de herramientas que aborden la promoción de prácticas sexuales saludables tanto entre los y las jóvenes cómo en las personas de cualquier franja de edad. Además, es muy sencillo acceder a la información, pero no significa que siempre logren discriminar entre lo certero y confiable de aquello que no lo es.Pero aparecen retos adicionales cuando discutimos el uso de tecnología digital y del internet para propósitos sexuales, uno de ellos es la privacidad, el consenso, el consentimiento informado, la confidencialidad. El internet y el uso de aplicaciones multiplican las posibilidades, pero también provoca cuestionamientos y posibles amenazas, como el acoso sexual y de “bullying” y de otras violencias sexuales.El uso de la tecnología requiere pensar en un nuevo marco de referencia y de conceptualización de lo que son la salud y los derechos sexuales en un mundo digital y necesitamos aprender a integrar las tecnologías en la vida de las personas, en un entorno ético de derechos humanos.Nuestro eslogan de este año busca llamar la atención a este reto, porque la expresión “TURN IT ON” (Enciéndelo) es un llamado a la acción para cuestionarnos y reflexionar de los riesgos y las oportunidades que nos ofrece el mundo digital y cómo estos maximizan o amenazan la salud y derechos sexuales.El preámbulo de lade Asociación Mundial para la Salud Sexual afirma:La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción (OMS, 2006).La(OMS) definió lacomo:El 4 de septiembre del 2014 laaprobó y publicó una actualización de lapara incluir derechos como justicia.- El derecho a la igualdad y a la no-discriminación.- El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona.- El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo.- El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes.- El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción.- El derecho a la privacidad.- El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.- El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten.- El derecho a la información.- El derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad.- El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento.- El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo.- El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión.- El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas.- El derecho a participar en la vida pública y política.- El derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.