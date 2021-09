Se celebra hoy el Día Nacional de las Personas Sordas

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Nacional de las Personas Sordas

El 19 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de las Personas Sordas con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la realidad en la que están inmersas las personas sordas y promover su integración social y cultural.

Esta fecha se estableció para conmemorar la sanción de la, el 19 de septiembre de 1885, que estableció la creación del Instituto Nacional para Sordomudos. El mismo se construyó en Buenos Aires y se convirtió en la primera escuela oralista del país.Lase define como la disminución de la capacidad auditiva. Esta disminución puede ser parcial (hipoacusia) o absoluta (cofosis).Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, la discapacidad auditiva constituye el 18% de las discapacidades. La cual se reparte en un 86,6% de dificultades auditivas y un 13,4 % corresponden a sorderas.En tanto laafecta a entre 700 y 2.100 niños al año por lo que su detección precoz es de gran importancia para el desarrollo de la persona.La integración de personas con disminución auditiva, sea parcial o absoluta, requiere de algunas simplesque facilitan la comunicación:- Establecer contacto visual antes de comenzar a hablar. De esta forma la otra persona puede ver claramente el rostro.- Acompañar las palabras con gestos, sin sobreactuarlos.- Hablar con naturalidad. No hablar deprisa, ni demasiado despacio.- Si no comprende una frase, explicarla nuevamente pero con diferentes palabras o escribirla.- Evitar comer o fumar mientras habla.- No cubrirse el rostro, especialmente la boca, con las manos.Entre los objetivos dede la persona sorda se encuentran:- Promover el desarrollo de la Lengua de Señas Argentina desde los primeros años de vida de las niñas y niños sordos.- Fomentar la educación bilingüe para sordos en todo el país.- Incrementar la cantidad de videos educativos accesibles para sordos.La(OMS) estima que aproximadamente la mitad de los casos de pérdida de audición pueden prevenirse fácilmente y muchos pueden tratarse si se detectan prematuramente.