El COE de Salta anuncia la vuelta a las clases presenciales y la eliminación gradual de restricciones

Ricardo Villada, Ministro de Gobierno de Salta

De igual modo, el COE ha anunciado un plan para eliminar de forma gradual las restricciones a la circulación nocturna, medida que tiene en cuenta la evolución «favorable» de la pandemia en el territorio provincial. En este sentido, el COE ha destacado la importancia de reforzar el plan de vacunación contra la COVID-19 y ha dicho que el hecho de que hoy Salta no tenga ningún departamento en situación de riesgo epidemiológico se debe a la efectividad de las vacunas.

Medidas vigentes hasta el 1 de octubre

Actividades Reguladas

La Cecretaria de Gestión Educativa del gobierno, señora, ha informado el Ministerio de Educación aprobó la adecuación del plan jurisdiccional de retorno a clases, en todos los niveles educativos, tanto en centros públicos como privados, pero a condición de que los establecimientos puedan asegurar la distancia mínima entre alumnos de 90 cm.Con los mismos fundamentos, el COE ha decidido avanzar hacia lo que denomina una «normalidad controlada», en la que ninguna actividad resulte afectada por las restricciones, y solo algunas se puedan limitar estrictamente a lo necesario para garantizar la prevención a los contagios.El Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, señor, ha subrayado la importancia de que los salteños se vacunen o completen la pauta con dos dosis, ya que “a medida que aumente la población inoculada se irán eliminando las restricciones de horarios para las actividades y estaremos más cerca de la normalidad que conocemos”.Además de las normas de cuidado básico como el uso obligatorio de la mascarilla y distanciamiento social, el COE ha establecido las siguiente:: Se permite hasta un máximo del 70% del aforo, no pudiendo superar las 500 personas cuando se trate de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, gastronómicas, culturales, artísticas, deportivas, religiosas y recreativas.: Todas las actividades y reuniones sociales no podrán superar las 1000 personas ni el 70% del aforo del lugar en donde se realice. Se deberá además respetar el distanciamiento entre personas.: Se establece que en lugares públicos o privados de acceso público al aire libre, todas las actividades y eventos sociales que prevean una asistencia superios a 1000 personas deberán contar con la autorización expresa de la Central Operativa de Control y Seguimiento COVID-19 (e-mail:- Centro de Convenciones, Centro Cívico Grand Bourg), que deberá estudiar las condiciones de higiene y seguridad, la organización y los riesgos, entre otros factores.Dichas actividades o eventos tendrán un máximo del 50% del aforo y deberán garantizar que el 100% de las personas que asistan a los mismos se encuentren vacunados con al menos una dosis de las vacunas.: Con el fin de minimizar la circulación y concentración de personas, se ha establecido que solamente las actividades de casinos y salas de juegos afines, gastronómicas, en salones de eventos, locales de baile, festivales y eventos culturales podrán desarrollarse hasta las 2 de la madrugada.: Se ha dispuesto realizar una prueba piloto controlada en locales de baile que cuenten con la debida habilitación municipal. Deberán garantizar que el 100% de las personas que asistan a los mismos se encuentren vacunados con la pauta completa, respetando el formato de pistas seguras con burbujas.: Se ha establecido que las reuniones sociales en casas particulares o lugares cerrados no podrán superar las veinte personas. Si la vivienda en cuestión contara con espacio al aire libre y la reunión se realizara en este espacio, el número de personas autorizadas podría elevarse hasta las 50.