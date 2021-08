La información oficial sobre la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech por la FDA

Ante la insistencia de estas versiones, nuestro medio, que el pasado lunes publicó la noticia de la aprobación definitiva, citando fuentes oficiales de la empresa Pfizer, se puso en comunicación con responsables de la FDA americana para aclarar este tema.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj