Algunas reflexiones sobre el consentimiento informado para las vacunas anticovid

Imagen ilustrativa

Como se trata de un tema no solo muy delicado sino también muy amplio y complejo, intentaré en lo que sigue reflexionar sobre una de las cuestiones que en los últimos días ha ocupado más espacio en las redes sociales: el de la necesidad de que la aplicación de las vacunas contra la covid 19 sea precedida del correspondiente consentimiento informado del receptor de la vacuna.

Responsabilidad por omisión del consentimiento informado y lex artis ad hoc

Si nos atenemos a los preceptos más generales contenidos en la ley nacional argentina 26.529, sancionada en 2009, y que consagra los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, el consentimiento informado regulado por el artículo 5º podría ser incluso exigido por escrito, si tenemos en cuenta que la aplicación de las vacunas contra la covid 19 puede considerarse un procedimiento que implica determinados riesgos.Sin embargo, el derecho positivo argentino no nos proporciona una solución clara y tajante en esta materia.En primer lugar, porque, según el propio artículo 7.d) de la ley 26.529, la definición de los «riesgos» debe ser efectuada por la reglamentación de la ley, pero el decreto reglamentario (el 1089/2012) no contiene ninguna enumeración o definición de los procedimientos que impliquen riesgos, como lo claramente lo exige la norma de rango superior.En segundo lugar porque el artículo 9.a) de la ley 26.529, al establecer las excepciones al consentimiento informado, prescribe que «el profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado (...) cuando mediare grave peligro para la salud pública».En este punto en particular, el decreto reglamentario es un poco más claro -aunque no más útil- puesto que establece que «el grave peligro para la Salud Pública al que se refiere el inciso a) del artículo 9° de la Ley Nº 26.529, modificada por la Ley Nº 26.742, deberá estar declarado por la Autoridad Sanitaria correspondiente. Ante tal situación, la negativa a un tratamiento o diagnóstico puede dar lugar a la pérdida de beneficios o derechos o a la imposición de algunos tratamientos o diagnósticos coactivamente, conforme a las legislaciones vigentes».Si pocas dudas caben acerca de que la pandemia de covid 19 representa «un grave peligro para salud pública» (lo que eximiría a los profesionales y a los centros sanitarios de la obligación de recabar el consentimiento informado de los pacientes), lo que ya no está tan claro que este peligro haya sido formalmente declarado en la Argentina «por la autoridad sanitaria correspondiente» a los específicos efectos previstos en el artículo 9.a) de la ley 26.529 por vía del Decreto 1089/2012.Ahora bien; si tenemos en cuenta los numerosos decretos presidenciales dictados con motivo y ocasión de la pandemia, especialmente sus profusas motivaciones, no habría dudas acerca de que la autoridad competente ha valorado la gravedad de la situación y ha actuado en consecuencia. Parece bastante claro, entonces, que aunque aquellas normas presidenciales nada hubieran dicho sobre el consentimiento informado, en principio, esta práctica no sería jurídicamente obligatoria en el caso de las vacunas contra la covid 19, por las razones que acabamos de apuntar.A mi juicio, aunque la aplicación de las vacunas contra la covid 19 (todas o algunas de ellas) comporte ciertos riesgos, parece más conveniente para el paciente que se produzca la omisión del consentimiento informado por parte del centro sanitario que su efectiva prestación.Lo que no debe perderse de vista es que la emisión del consentimiento informado tiene como principal efecto jurídico el de lade la responsabilidad del médico o del centro sanitario en caso de que el acto médico derive en un resultado no satisfactorio para la salud del paciente, siempre y cuando se haya observado en el procedimiento la llamada lex artis ad hoc.Dicho en otras palabras: cuando ha habido consentimiento informado, el médico o el centro sanitario solo responden cuando se ha producido un daño físico y este es consecuencia directa de laLa omisión del consentimiento informado se puede producir tanto cuando el resultado de la práctica médica no es satisfactorio para salud como en el caso inverso; es decir, cuando pese a faltar el consentimiento, el paciente experimenta una mejora en su salud o la curación.Es evidente que en este último caso, a pesar de faltar el consentimiento informado, la mejora o, en su caso, la curación, eximen al profesional sanitario de cualquier responsabilidad.Como sucede en casi en todo el mundo, los tribunales de justicia argentinos tratan con bastante desconfianza las demandas civiles por daño moral derivadode la omisión del consentimiento informado, cuando no se han producido daños físicos.¿Qué conviene más, entonces? Si las cosas funcionan del modo que muy esquemáticamente se ha expuesto en los párrafos anteriores, a las personas que se vacunan contra la covid 19que les extienda un formulario de consentimiento informado antes del pinchazo, puesto que en caso de que, después de recibir la vacuna, se produzcan algunas de las consecuencias no deseadas e informadas previamente (pongamos por caso, un «trombo raro»), el médico y el centro sanitario, a menos que ellos no acierten a demostrar (pues la carga de la prueba se invierte) que el pinchazo (la inoculación de la vacuna) se hizo conforme a la lex artis ad hoc, o lo que es lo mismo, lejos de los niveles de calidad exigibles a los servicios médicos asistenciales.Sin embargo, si no hay consentimiento informado previo y las consecuencias no deseadas de las vacunas igualmente se producen, el paciente dispondrá al menos de una acción civil contra quienes se la han dispensado, alegando no haber sido informado puntualmente de los riesgos a que se enfrentaba al momento de serle inoculada la vacuna.Hay que valorar, finalmente, que la práctica sanitaria de poner una vacuna contra la covid 19 es de una. Es decir que no es lo mismo una delicada operación de corazón o de cerebro (en la que las exigencias de cuidado son mucho mayores) que un simple pinchazo, que puede darlo incluso un estudiante de enfermería de los primeros cursos.En otras palabras, que las posibilidades de exigir la responsabilidad civil por una mala praxis en el pinchazo son mínimas, por lo que, en principio, a los vacunados les conviene no firmar ningún consentimiento informado.