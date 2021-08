Los nuevos productos de nicotina y tabaco, una amenaza emergente a la salud

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Pese a que muchos países han progresado en la lucha contra el tabaco, la comercialización de nuevos productos con nicotina ha ganado terreno en muchos lugares, sobre todo entre las nuevas generaciones, que han empezado a consumir cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco calentado peligrosos para la salud, señaló este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los avances

Fuera de la estrategia

Nuevos retos

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/07/1494822

Elcorrespondiente a 2021 muestra que algunos países no se ocupan de reglamentar esos productos de nicotina y tabaco ni advierten a los consumidores de sus efectos nocivos.El director general de la OMS,, destacó la persistencia de muchos países durante el último año en la promoción del control del tabaco a pesar de la pandemia de COVID-19.Entre los avances registrados en la, el informe subraya que el número de personas protegidas por al menos una medida de control del tabaco llegó a 5300 millones, cifra que cuadruplica los mil millones de 2007, año en que la OMS lanzó a estrategia MPOWER, que en español quiere decir empoderar.Los seis puntos que componenson:- vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención;- proteger a la población del humo de tabaco;- ofrecer ayuda para el abandono del tabaco;- advertir de los peligros del tabaco;- hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio;- aumentar los impuestos al tabaco.El porcentaje de población consumidora de tabaco ha disminuido en la mayoría de los países, aunque el número total de fumadores se mantiene elevado debido al crecimiento demográfico y sigue provocando ocho millones de muertes cada año, un millón de ellas debido al humo de otros consumidores.De los mil millones deque hay en el mundo, cerca del 80% vive en los países de ingresos bajos y medios.De acuerdo con la Organización, más de la mitad de los países y la mitad de la población mundial están protegidos por al menos dos de las medidas sugeridas en MPOWER, es decir, 14 países y casi mil millones de personas más que en 2019.Actualmente, más del 50% de la población mundial ve advertencias sanitarias gráficas en los productos de tabaco; sin embargo, los adelantos no son uniformes en todas las medidas de la estrategia. El aumento de los impuestos al tabaco, han avanzado con lentitud y 49 países todavía no han adoptado ninguna medida de MPOWER.Además, los nuevos productos deescapan a las medidas de la estrategia.El informe anual incluye por primera vez datos sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina, como los cigarrillos electrónicos.De esos productos, advierte que las tabacaleras y otros fabricantes buscan captar a niños y adolescentes, agregándoles una gran variedad de aromas atractivos y afirmaciones falsas.Asimismo, indica que la afición a los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco calentado aumenta tres veces las probabilidad de un futuro uso del tabaco.Por este motivo, la agencia sanitaria de la ONU llamó a los gobiernos a reglamentar este mercado para impedir que el hábito de fumar vuelva a considerarse socialmente normal., alertó el doctor Tedros, recordando que la nicotina es muy adictiva y dañina.El titular de la OMS agregó que si las autoridades de cada país no los prohíben del todo, al menos deben implementar provisiones adecuadas para proteger a la población y evitar que los nuevos grupos de edad empiecen a consumirlos.En la actualidad sólo 32 países -dos tercios de ellos de renta alta- prohíben la venta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y 79 naciones tienen vigente al menos una medida parcial para prohibir su uso en lugares públicos, limitar su promoción o patrocinio o exigir advertencias sobre los riesgos a la salud en el empaquetado.Con respecto a losa estos productos, son generalmente muy bajos.Entre los países que han adoptado medidas contra el uso de cigarrillos electrónicos se cuentan casi todos los del continente americano y Europa.En cambio, 84 países no tienen ninguna regulación o restricción para esos productos, como ocurre en prácticamente toda África.El informe reconoce la dificultad para reglamentar los productos de nicotina y sistemas tabaco calentado, principalmente por su diversidad y rápida evolución. Algunos de pueden ser modificados por el consumidor y otros se comercializan como productos sin nicotina, pero cuando se analizan se encuentra que sí contienen este ingrediente., explicó el doctor, director del Departamento de Promoción de la Salud de la OMS.En su conclusión, el informe instó a los países a permanecer atentos a lo que está ocurriendo con ese nuevo mercado y a mantener las medidas que han probado reducir el consumo de tabaco, extendiendo su aplicación a los productos de nicotina y sistemas electrónicos de tabaco, pero sin distraerse con la proliferación de éstos.Exhortó también a que la protección de la población de los daños del tabaco y la nicotina siga siendo una prioridad sanitaria en la recuperación de la