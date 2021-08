La OMS pide una moratoria mundial para la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Entiendo la preocupación de todos los gobiernos por proteger a su población de la variante Delta. Pero no podemos aceptar que los países que ya han usado la mayor parte del suministro mundial de vacunas contra el COVID-19 sigan administrando más dosis mientras que las personas más vulnerables del planeta siguen desprotegidas, dijo este miércoles el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/08/1495132

En su conferencia de prensa semanal,recordó que en mayo había solicitado apoyo internacional para impulsar la vacunación a nivel global con la meta de que cada país hubiera vacunado a un mínimo del 10% de sus habitantes para fines de septiembre y lamentó que a estas alturas, con más de la mitad del plazo transcurrido, no se haya avanzado lo suficiente hacia ese objetivo y menos todavía hacia el propósito de que ese número llegue a 30% al término de este año., puntualizó el director general de la agencia sanitaria de la ONU.En mayo, los países de renta alta habían administrado unas 50 dosis por cada cien personas, una cifra que casi se ha duplicado de entonces a la fecha.Tedros indicó que hasta ahora se han administrado más de 4000 millones de dosis de vacunasen el mundo, el 80% de ellas en los países de ingresos altos y medios, pese a que en ellos vive menos de la mitad de la población global., recalcó.En este sentido, el director general urgió a revertir esta tendencia para que la mayor parte de las vacunas vaya a los países de renta baja.La OMS ha insistido en que para ello hace falta la cooperación de todos,Tedros afirmó que el G20 tiene un papel de liderazgo vital que desempeñar en vista de que sus integrantes son los mayores productores, consumidores y donantes de vacunas COVID-19., enfatizó, aludiendo a la reunión que tendrán dentro de un mes los ministros de salud de ese grupo.El organismo también exhortó a atletas olímpicos, inversionistas, líderes empresariales, líderes religiosos y demás personalidades con influencia, así como a cada individuo en su propia familia y comunidad, a apoyar la moratoria a las dosis de refuerzo.Por su parte, el doctor, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo hincapié en que hasta ahora no hay evidencia de que una dosis de refuerzo añada beneficios inmunitarios a las personas que ya tienen el esquema de vacunación completo.Tanto la OMS como su regional para América reiteraron, por otro lado, que las vacunas no son la única herramienta para derrotar la pandemia de COVID-19 y aseveraron que no existe ninguna medida que por sí sola sea suficiente para poner fin a esta emergencia sanitaria., recalcó Tedros.