Día Mundial contra la Hepatitis

El 28 de julio de cada año, en el Día Mundial contra la Hepatitis se conciencia sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y provocan diversas enfermedades graves, como el carcinoma hepatocelular.

La hepatitis no puede esperar

Fuente: Organización Mundial de la Salud - en https://www.who.int/es/campaigns/world-hepatitis-day/2021

El tema de este año es. No podemos esperar más para actuar: cada 30 segundos fallece una persona a causa de una hepatitis vírica, incluso durante la actual crisis causada por la COVID-19.Hay cinco cepas principales de virus de la hepatitis: A, B, C, D y E. Los tipos B y C son los más comunes y ocasionan 1,1 millones de defunciones y tres millones de nuevas infecciones cada año.No podremos eliminar las hepatitis víricas si no actuamos de consuno. La OMS hace un llamamiento a todos los países para que colaboren a fin de eliminar las hepatitis víricas como amenaza para la salud pública de aquí a 2030.- 1,100,000 millones cada año, las hepatitis B y C matan a 1,1 millones de personas.- 9,400,000 millones de personas están en tratamiento contra la hepatitis C crónica.- El 10% de las personas con hepatitis B crónica están diagnosticadas y, de ellas, el 22% de ellas están en tratamiento.- El 42% de los niños se les administra una dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer en el cómputo mundial.