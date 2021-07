25 de julio: Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos

El "ahogamiento" se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión o inmersión en un líquido. Puede tener como consecuencia la muerte, morbilidad y no morbilidad.

¿Sabías que...?

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/drowning-prevention-day

Se estima que en 2019 murieron unas 236.000 personas por ahogamiento, lo que convierte estos accidentes en un grave problema de salud pública en todo el mundo. En 2019, los traumatismos supusieron casi un ocho por ciento de la mortalidad mundial total. Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un siete por ciento de todas las muertes relacionadas con traumatismos.Todas las economías y regiones del mundo sufren mortalidad por ahogamientos y soportan la correspondiente carga. Sin embargo, debemos destacar:- El 90 % de las muertes por ahogamiento no intencional se concentra en los países de ingresos bajos y medianos.- Más de la mitad de los ahogamientos del mundo se producen en las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental.- Los índices de muerte por ahogamiento alcanzan su máximo en la Región del Pacífico Occidental, donde son 27 y 32 veces más elevados que en el Reino Unido o en Alemania, respectivamente.En abril de 2021, la Asamblea General declaró en su en su resolución A/RES/75/273 que el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos se celebre cada 25 de julio. Este día puede servir para crear conciencia en todo el mundo sobre el impacto trágico y profundo de los ahogamiento en las familias y comunidades. También debe ofrecer soluciones para prevenir estos accidentes y de este modo, salvar vidas.Todos los interesados, tanto gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los particulares, están invitados a celebrar este día. Todos ellos podrán mostrar la necesidad de una acción urgente, coordinada y multisectorial sobre medidas eficaces tales como:- Instalar barreras para controlar el acceso a zonas de agua que supongan un peligro.- Proveer de sistemas comunitarios supervisados de cuidado de los niños en edad preescolar.- Enseñar a nadar, seguridad acuática y rescate seguro a los niños en edad escolar.- Formar a las personas en rescate y reanimación seguros.- Establecer y hacer cumplir las normas de navegación segura, transporte marítimo y transbordadores- Mejorar la gestión del riesgo de inundaciones.La Asamblea General invita a la OMS a coordinar las medidas de prevención de los ahogamientos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Para ello, la OMS dirige los preparativos para el Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento mediante la producción de materiales de promoción, la organización de un acto mundial y el apoyo a las actividades nacionales y locales en países y comunidades de todo el mundo.- Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7 % de todas las muertes relacionadas con traumatismos.- Se calcula que en el mundo mueren cada año 236.000 personas por ahogamiento.- Es posible que las estimaciones mundiales subestimen notablemente la magnitud real del problema de salud pública que suponen los ahogamientos.- El riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua.