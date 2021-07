La Argentina recuerda hoy a Esteban Laureano Maradona en el Día Nacional del Médico Rural

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Esteban Laureano Maradona

Cada 4 de julio se celebra en Argentina el Día Nacional del Médico Rural. Fecha instituida por la ley Nº 25448,en conmemoración al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona, “en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de todos los médicos rurales argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos”.

Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza el 4 de julio de 1895 y falleció en Rosario el 14 de enero de 1995. Médico rural, naturalista, escritor y filántropo argentino, quien durante cincuenta años ejerció la medicina en Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa.Altruista, de vida modesta y abnegada, colaboró intensamente con las comunidades indígenas de la región en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y cultural. Autor de obras científicas sobre antropología, flora y fauna.“…Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado, yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo. En realidad ello es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado…” (Esteban Laureano Maradona)