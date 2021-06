Coronavirus: 93.668 muertos y 4.447.701 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Imagen ilustrativa

Otras 526 personas murieron y 24.065 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en tanto el laboratorio nacional Richmond anunció que lunes próximo comenzará a producir el componente 2 de la Vacuna Sputnik V.

Vacunación

Con lo fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, suman 93.668 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.447.701 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que son 6.636 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,2% en el país y del 66,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 20.460.333, de los cuales 16.438.199 recibieron una dosis y 4.022.134 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 24.928.991.Un 41% (9.868 personas) de los infectados de este martes (24.065) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 4.447.701 contagiados, el 91,33% (4.062.245) recibió el alta y 291.788 son casos confirmados activos.El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 91.307 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 16.594.163 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.El reporte consignó que fallecieron 303 hombres y 222 mujeres, mientras que una persona de la Ciudad de Buenos Aires fue reportada sin dato de sexo.En este contexto, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció este martes que a partir del lunes próximo comenzarán a producir en la planta bonaerense de Pilar 150 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia."Ya produjimos el primer lote de 450 mil que está en las últimas etapas de control; esta semana estamos produciendo el segundo lote que alcanzará casi 500 mil dosis y el lunes vamos a arrancar con la producción del componente 2, de la que haremos unas 150 mil dosis", indicó Figueiras a Radio 10.A su vez, Aerolíneas Argentinas confirmó la partida de un nuevo vuelo hacia Moscú, la vigesimoctava operación que realiza la empresa para trasladar al país cargamentos con vacunas Sputnik V, indicaron fuentes de esa empresa.La partida del vuelo está prevista para las 2 horas del miércoles y se estima que el avión llegará a hacia la medianoche del jueves (hora local en Moscú), las 18 de mañana en nuestro país. El regreso, en principio, sería el jueves hacia las 16.Mientras tanto, a las 20.20 arribó al país el AR1061 con 359.085 dosis 1 y 350.000 dosis 2 de Sputnik V.En el plano epidemiológico, las autoridades de la provincia y la ciudad de Buenos Aires coincidieron en la necesidad del cumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de quienes regresan al país desde el exterior, que en el caso de los bonaerenses incluirá cuatro días de estadía en un hotel, cuyo costo que deberá asumir el viajero, del mismo modo que para los porteños y porteñas que den positivo en Covid-19 o no puedan aislarse en sus domicilios.Con la mirada puesta en evitar o retrasar lo máximo posible la entrada al país de la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que otras, los principales referentes sanitarios insistieron en el cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa 643/2021, del 26 de junio pasado, que -entre otros aspectos- restringe a 600 la cantidad de residentes argentinos que pueden ingresar al país por día.En una rueda de prensa en La Plata, el gobernador Axel Kicillof; su jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, informaron que quienes residan en la provincia de Buenos Aires y vuelvan al país deberán hacer desde este jueves, 1 de julio, un aislamiento obligatorio de cuatro días en un hotel, cuyo costo quedará a cargo de la viajante y, luego, completar el período de siete días de cuarentena en su domicilio.Los funcionarios indicaron también que se denunciará penalmente y se aplicará multas de más de cuatro millones de pesos a quienes no cumplan con la medida.A su turno, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió a la población "disminuir los viajes internacionales" para evitar el ingreso de la variante Delta del coronavirus y confirmó que el costo de los hoteles en los cuales deben permanecer aislados al regresar al país los casos positivos de coronavirus estará a cargo de esas personas."Tenemos que hacer los mayores esfuerzos para disminuir la cantidad de viajes internacionales y que quien no tenga necesidad imperiosa de viajar no lo haga; cada personas que vuelve puede traer la variante Delta", advirtió Quirós en su habitual rueda de prensa sobre la evolución de la Covid-19.A nivel global, los brotes y temores generados por la variante Delta de coronavirus, registrada por primera vez en India, ampliaron la cuarentena en nuevas ciudades en Australia y provocaron una tercera ola en Rusia, con récord de muertos y una situación hospitalaria cada más "tensa, especialmente en las grandes ciudades".El mundo promediaba los 181 millones de contagios de coronavirus y superaba los 3,9 millones de decesos, en una tendencia al alza que se aceleró con la aparición de las nuevas variantes de Covid-19.La situación epidemiológica también se agravó en Europa, donde los contagios de coronavirus volvieron a aumentar en el Reino Unido, con un 70% más en la última semana, y Rusia, donde crecieron un 25% en los últimos siete días y se registró el lunes un récord de 652 muertes asociadas a la Covid-19 en lo que va de la pandemia.En paralelo, mientras el número nacional de contagios diarios en India cayó por debajo de los 40.000 por primera vez en tres meses y los brotes se concentran principalmente en la mitad sur del país, en el norte aún se ven escenas de acumulación de cadáveres de víctimas de Covid-19, por ejemplo en las aguas sagradas del río Ganges.India ya suma más de 30,3 millones de casos y casi 400.000 muertos desde que comenzó la pandemia y se ubica como segundo país con más contagios después de Estados Unidos y tercero con más fallecidos detrás de Brasil.En la región, en Cuba la propagación es la más alta desde el inicio de la pandemia y este martes se reportaron por primera vez 3.080 casos diarios, informó el Ministerio de Salud Pública.Bolivia, por su parte, con 2.006 infecciones y 50 decesos en el último día, anunció que recibirá más de un millón de vacunas Janssen, de Johnson & Johnson, a través del instrumento Covax, mientras Uruguay, que tuvo una reciente suba de la curva epidemiológica, habilitó segunda dosis de vacunas contra la Covid-19 a residentes vacunados en el exterior.