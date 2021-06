Se celebra hoy el Día Mundial del Vitiligo

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial del Vitiligo

El 25 de junio es un día de celebración de la vida y la comunidad. El primer Día Mundial del Vitiligo se celebró en 2011 y desde entonces se ha convertido en un evento mundial anual. Con los años, su propósito se ha ampliado desde la sensibilización sobre el vitiligo para incluir el reconocimiento de la intimidación, la negligencia social, el trauma psicológico y la discapacidad de millones de personas afectadas por el vitiligo.

Qué es el vitiligo

Cuántas personas están afectados por vitiligo

Estado actual de la investigación del vitiligo

Qué se sabe sobre el vitiligo

Tratamiento

Sus organizadores quieren que el 25 de junio sea reconocido por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Vitiligo.El vitiligo es una enfermedad impredecible, generalmente progresiva de la piel, que ocasiona la pérdida del color hereditario de la piel a lo largo de la vida de la persona. El vitiligo es una enfermedad no letal, no contagiosa y no causa ningún daño orgánico, pero tiene un efecto devastador en la vida social de la persona afectada y su familia.Más de 100 millones de personas tienen vitiligo en todo el mundo, y una gran mayoría de nosotros afectados sufren severamente como resultado del estigma social y la carga psicológica severa que resulta.Se cree que la prevalencia de vitiligo oscila entre 0.5% y 2% de la población mundial en promedio, pero las cifras locales pueden variar mucho, con picos de hasta 4% e incluso más altos en algunas regiones. El número total de personas que sufren de vitiligo se estima en alrededor de 65-95 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el número real puede ser mucho mayor porque el vitiligo es una enfermedad muy poco reportada. ¿Por qué?Dado que el vitiligo no se considera una enfermedad infecciosa, los gobiernos no requieren que los profesionales de la atención médica informen el número de pacientes diagnosticados con vitiligo.Los medicamentos recetados actualmente para el vitiligo tienen una capacidad limitada para ralentizar o revertir el progreso de la enfermedad. La repigmentación temporal se puede lograr en 2/3 de los pacientes, pero requiere una terapia de combinación, que no está disponible en algunos lugares, en un tiempo considerable y con un costo elevado.Dado que no existen tratamientos efectivos, los dermatólogos son reacios a diagnosticar el vitiligo, especialmente en países con un sistema de salud nacional subdesarrollado.La enfermedad afecta a todas las razas, hombres y mujeres y a todos los grupos de edad. Es más común en las regiones más cercanas al ecuador, donde existe una tendencia a que los pacientes tengan acceso limitado a dermatólogos calificados.Hace dos mil años, lo único positivo que las personas podían decir sobre el vitiligo era esto: no mata a su víctima. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. La historia del vitiligo se remonta a Rig Veda, una antigua colección sagrada hindú de himnos sánscritos védicos.La investigación sistémica sobre las causas y el tratamiento de esta enfermedad desfigurante es sorprendentemente limitada. La falta de terapias efectivas está directamente relacionada con la financiación insuficiente del sector público o privado.Con la tasa actual de financiación de la investigación, los principales expertos estiman que encontrar una cura demorará otros 25-30 años y costará más de 2 mil millones de dólares. Aunque el vitiligo afecta a docenas de millones de personas, ha sido una prioridad baja para la financiación de investigación del gobierno.El vitiligo es una enfermedad de la piel muy compleja. Se caracteriza por una pérdida repentina de melanina en la piel, que la convierte en blanco lechoso en manchas irregulares. El conocimiento completo de su etiología ha sido esquivo durante décadas de intensa investigación. El vitiligo es un trastorno crónico, persistente ya menudo progresivo; la repigmentación espontánea es poco frecuente.El pensamiento actual es que el vitiligo representa un grupo de diferentes trastornos con un resultado similar: la aparición de manchas blancas en la piel. La teoría de la convergencia establece que el estrés, la acumulación de compuestos tóxicos, las infecciones, la autoinmunidad, la predisposición genética, el entorno celular alterado y la migración alterada de los melanocitos pueden contribuir al proceso de iniciación del vitiligo. Los mecanismos autoinmunes probablemente subyacen al vitiligo generalizado, mientras que un fenómeno más localizado (es decir, las actividades alteradas de los nervios sensibles en la piel) puede ser responsable del vitiligo segmentario o focal. El vitiligo puede desarrollarse en el sitio del trauma físico de la piel; esto se conoce como elNo todos los parches blancos en la piel son vitiligo, pero los parches blancos que se asemejan al vitiligo no son inusuales en la piel. Se llaman. Como cuestión de hecho, el vitiligo es una forma específica de leucoderma con características distintas que lo separan de otras leucodermas.La leucoderma química puede ser inducida por tintes, perfumes, detergentes, limpiadores, insecticidas, condones de goma, zapatillas de goma, calcetines y zapatos negros, delineadores, delineadores de labios, lápiz labial, pasta de dientes, antisépticos con derivados fenólicos y germicida con yoduro mercúrico, jabón. La leucoderma química puede desencadenar un "vitiligo ocupacional" o vitiligo generalizado.Elpuede ocurrir en aquellos que trabajan con sustancias despigmentantes como hidroquinona, paraterciario butil catecol, paraterciario butil fenol, paraterciano amil fenol e hidroquinona monometil éter. La única forma de saber si un parche despigmentado en la piel es vitiligo o no es consultar a un dermatólogo con especial interés en los trastornos pigmentarios de la piel.Eles significativamente más prevalente en mujeres jóvenes (= 30 años de edad) que los hombres jóvenes. El pico en las mujeres ocurre en la primera década de la vida. La prevalencia máxima masculina se encuentra en la quinta década de la vida.El vitiligo es una enfermedad que actualmente no se puede curar, pero se maneja con éxito con muchos enfoques diferentes. El tratamiento para el vitiligo es difícil y prolongado. Por lo general, es una combinación de luz UV y medicamentos tópicos. Aunque todavía no existe una solución terapéutica completa, se pueden lograr altos porcentajes de repigmentación, principalmente en la cara y el cuello. Las terapias existentes son menos efectivas en el tronco y las extremidades, y deficientes en las partes acrales de las extremidades.Elegir un tratamiento para el vitiligo a veces puede ser abrumador. En general, la terapia de primera línea debe ser segura, efectiva, mínimamente invasiva y económica. Las opciones más complejas, invasivas y que requieren mucho tiempo deben reservarse para sujetos con vitiligo estable. Cada opción terapéutica debe probarse durante un período de tiempo suficiente, que puede durar de 6 a 9 meses, porque el inicio de la pigmentación varía y, en general, es bastante lento.Cuando se administra en pacientes con enfermedad activa, un ciclo corto de esteroides orales o intravenosos puede detener la progresión del vitiligo e inducir la repigmentación en muchos pacientes. Sin embargo, aún no se ha determinado la dosis óptima para maximizar los beneficios y reducir la incidencia de los efectos secundarios.