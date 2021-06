La variante delta del coronavirus va camino de ser la dominante en el mundo, advierte la OMS

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



La variante delta del coronavirus, detectada inicialmente en India, va camino de convertirse en la dominante en todo el mundo, advierte la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/06/1493502

“La situación es muy dinámica por las variantes en circulación y la delta está en camino de convertirse en la dominante por su capacidad de transmisión significativamente mayor”, explicó la jefa científica de la Organización, Soumya Swaminathan.La experta dijo que necesitamos más datos de estudios bien diseñados sobre la eficacia de las diferentes vacunas en uso.Preguntados por la situación en Indonesia, donde más de 350 trabajadores médicos se han contagiado de COVID-19 y decenas han sido hospitalizados a pesar de haber sido vacunados con Sinovac, los especialistas dijeron que no es algo “inesperado” porque las vacunas no van a proteger a “todo el que la reciba” y, por tanto, en zonas donde sigue habiendo una transmisión intensa, seguirá habiendo contagios. En el caso de la vacuna de Sinovac la eficacia es entre el 50% y el 76%, apuntó Bruce Aylward, asesor senior de la Organización, que insistió en que es demasiado pronto para decir que la vacuna no está funcionando contra esa variante del virus.“Es un evento muy importante, que hay que investigar, pero hay que ser muy cuidadosos al sugerir que una vacuna está fallando porque actualmente no hay pruebas que lo sugieran”, dijo.