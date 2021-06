Coronavirus: 87.261 muertos y 4.198.620 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 648 personas murieron y 25.878 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 87.261 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.198.620 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Panorama nacional

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 7.664 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 75,6% en el país y del 73% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 41,03% (10.619 personas) de los infectados de este miércoles (25.878) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 4.198.620 contagiados, el 90,31% (3.791.971) recibió el alta y 319.380 son casos confirmados activos.El reporte consignó que fallecieron 385 hombres y 261 mujeres, mientras que dos personas de la provincia de Buenos Aires fueron reportadas sin dato de sexo.El parte precisó que murieron 142 hombres en la provincia de Buenos Aires; 32 en la Ciudad de Buenos Aires; 14 en Catamarca; 9 en Chaco; 10 en Chubut; 1 en Corrientes; 29 en Córdoba; 18 en Entre Ríos; 12 en Formosa; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 15 en Mendoza; 3 en Misiones; 21 en Neuquén; 3 en Río Negro; 3 en Salta; 3 en San Juan; 14 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 38 en Santa Fe; 9 en Santiago del Estero; y 5 en Tucumán.También fallecieron 104 mujeres en Buenos Aires; 14 en la Ciudad de Buenos Aires; 12 en Catamarca; 5 en Chaco; 3 en Chubut; 2 en Corrientes; 23 en Córdoba; 8 en Entre Ríos; 4 en Formosa; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 11 en Mendoza; 1 en Misiones; 8 en Neuquén; 9 en Río Negro; 3 en Salta; 5 en San Juan; 9 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 21 en Santa Fe; 6 en Santiago del Estero; y 6 en Tucumán.Este miércoles se registraron en la provincia de Buenos Aires 9.016 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.603; en Catamarca, 422; en Chaco, 682; en Chubut, 338; en Corrientes, 809; en Córdoba, 3.589; en Entre Ríos, 1.003; en Formosa, 435; en Jujuy, 291; en La Pampa, 282; en La Rioja, 145; en Mendoza, 771; en Misiones, 201; en Neuquén, 329; en Río Negro, 381; en Salta, 654; en San Juan, 548; en San Luis, 303; en Santa Cruz, 151; en Santa Fe, 2.241; en Santiago del Estero, 715; Tierra del Fuego, 87; y en Tucumán, 882.El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 118.717 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 15.514.806 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.754.162 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 446.227; Catamarca, 30.058; Chaco, 69.434; Chubut, 67.721; Corrientes, 58.612; Córdoba, 375.095; Entre Ríos, 100.385; Formosa, 39.540; Jujuy, 32.397; La Pampa, 48.266; La Rioja, 19.999; Mendoza, 132.016; Misiones, 23.235; Neuquén, 98.039; Río Negro, 80.598; Salta, 54.435; San Juan, 44.958; San Luis, 60.602; Santa Cruz, 54.030; Santa Fe, 383.275; Santiago del Estero, 52.363; Tierra del Fuego, 29.179; y Tucumán, 143.994.En este contexto, el presidente Alberto Fernández recordó que "la humanidad está viviendo un momento singular" y señaló que "la pandemia ha hecho valorar de otro modo la voluntad y la vocación del que se preocupa por el otro".Fernández habló desde los jardines de la Quinta de Olivos, durante un acto en el que se oficializó la promulgación de la ley destinada a la tarea de los 43.000 bomberos y , bomberas voluntarios del país.Por su parte, Jorge Geffner, doctor en Bioquímica e investigador, afirmó que en los últimos días bajaron los casos de contagios de coronavirus a nivel país, pero advirtió que "seguimos en un momento complicado".“Bajaron un poco los números en la última semana a nivel nacional en un 20%, que se expresa en el AMBA, pero los números de ayer no continuaron bajando, es como que hay un estancamiento”, señaló el inmunólogo e investigador del Conicet a Radio La Red.“Tenemos un horizonte que serán un par de meses”, insistió el infectólogo, donde se estima vacunar a gran parte de la población y reducir la mortalidad, pero enfatizó en que “son meses críticos y hay que cuidarse mucho”.En tanto, a casi seis meses del inicio de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y con más de 19 millones de dosis distribuidas en el país, las provincias siguen aplicando distintas vacunas con ampliación a adultos jóvenes de entre 18 y 40 años sin comorbilidades, en varios distritos, y grupos que desarrollan tareas esenciales, además de priorizar a embarazadas sin factores de riesgo.En Argentina 16.876.619 fueron vacunadas hasta este miércoles (13.389.726 con la primera dosis y 3.486.893 con la segunda) merced a las 19.650.790 distribuidas en los 24 distritos en medio de la segunda ola de la pandemia.En ese marco, la provincia de Buenos Aires superó los cinco millones de vacunados con una dosis y las autoridades del gobierno estimaron que tendrán a todas las personas con factores de riesgo inmunizadas antes que empiece el invierno.Siempre sobre vacunas, el vocero del laboratorio chino CanSino Biologics, Adolfo Hernández Garduño, manifestó que "se están cerrando los acuerdos" con el Gobierno nacional y provincias como Córdoba para que la vacuna Convidecia "llegue a la Argentina en cuestión de días".En declaraciones a canal 12 de Córdoba, Hernández Garduño, sostuvo que en el país "hay varios procesos de negociaciones con las provincias que aún no están cerradas", aunque -indicó- se está "avanzando".Asimismo destacó que la vacuna es monodosis, es decir que se logra la inmunización con una sola aplicación, y que "tiene una eficacia del 65%".En el plano regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó el aumento de la incidencia de casos de Covid-19 en varios países del continente americano en las últimas semanas y llamó a endurecer las medidas para contener la propagación del virus en lugares de alta transmisión.La directora de la OPS, Carissa Etienne, alertó en rueda de prensa que regiones de México y Brasil, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay reportaron recientemente un alza de contagios."Somos una región de más de 600 millones de personas donde los casos aumentan, los hospitales están llenos y las variantes circulan rápidamente", dijo."En este contexto, instamos a los países a endurecer las medidas de salud pública en lugares con alta transmisión", agregó Etienne, quien indicó: "esta es la forma más eficaz de reducir los casos hasta que tengamos suficientes vacunas para todos", informó la agencia de noticias AFP.Para contener la expansión del virus, la OPS recomendó enfáticamente usar tapabocas, mantener distanciamiento sanitario entre las personas y evitar aglomeraciones en espacios cerrados.Asimismo, recordó que actualmente menos de una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe está completamente vacunada contra la Covid-19.Por ejemplo,, Paraguay buscar acelerar la campaña de vacunación, por lo que las personas mayores de 55 años podrán hacerlo "a libre demanda", además de establecer el sábado como "Día Nacional de Inmunización para las Embarazadas" para las que habrá dosis del fármaco de Moderna.En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó la importación de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus por parte de otros siete estados que lo habían solicitado.En un comunicado, este órgano regulador informó que autorizó la "importación excepcional" de la vacuna por parte de los estados de Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondonia, Pará, Amapá, Paraíba y Goiás.Con la autorización de este miércoles, 13 de los 27 estados de Brasil ya recibieron la luz verde para poder importar vacunas Sputnik V.Mientras, en Europa, Francia eliminará a partir de mañana el uso obligatorio del tapaboca al aire libre, restricción que sólo seguirá vigente en encuentros muy numerosos, lugares muy concurridos o estadios.A su vez, en Gran Bretaña, el ministro de Salud, Matt Hancock confirmó que la variante Delta de la Covid-19 que se originó por primera vez en India, ahora representa el 96% de los casos en el Reino Unido, al fundamentar la necesidad de extender restricciones por un mes más.La cuarentena de Inglaterra debía finalizar el 21 de junio, pero el primer ministro Boris Johnson quiere que se retrase hasta el 19 de julio, una medida que queda ahora a decisión de los diputados.