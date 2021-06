Coronavirus: 86.615 muertos y 4.172.742 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 589 personas murieron y 27.260 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, donde cuatro de cada diez mayores de 18 años ya recibieron la primera dosis de inmunización contra la Covid-19, según se informó oficialmente.

Vacunación

Panorama mundial

Con los fallecidos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, suman 86.615 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.172.742 los contagiados desde el inicio de la pandemia.De los 4.172.742 contagiados, el 90,39% (3.771.968) recibieron el alta y 314.159 son casos confirmados activos.La cartera sanitaria indicó que son 7.890 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76,4% en el país y del 73,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 16.805.258, de los cuales 13.334.751 recibieron una dosis y 3.470.507 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 19.626.390.El Ministerio de Salud indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 107.272 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 15.396.089 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.El reporte consignó que fallecieron 335 hombres y 250 mujeres, mientras que dos personas de la provincia de Buenos Aires, una de Jujuy y otra de Santiago del Estero fueron reportadas sin dato de sexo.En este contexto, se informó oficialmente que cuatro de cada 10 mayores de 18 años, el 39,04% de la población de esta franja etaria, ya recibieron la primera dosis de inmunización contra el coronavirus, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que lleva adelante el Gobierno argentino.Esto implica que, de un total de 33.864.636 personas incluidas en esa franja, 13.223.188 recibieron la primera dosis.También se informó que desde el comienzo del operativo nacional de inmunización, la Argentina recibió 20.677.145 vacunas: 9.415.745 Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 Sinopharm, 580.000 AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 AstraZeneca por el mecanismo COVAX y 4.737.400 de AstraZeneca y Oxford, cuyo principio activo se produjo en Argentina.Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que "el esquema de dos dosis" de las que conforman el plan oficial de inmunización contra el coronavirus "tienen una eficacia que es muy buena, no solo para cubrir la variante Delta sino la mayoría de las variantes que estamos conociendo de preocupación".Como parte de la rueda de prensa que brindó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde fue inaugurado un nuevo vacunatorio para personal de seguridad y defensa, la funcionaria aseguró: "Analizando esta situación (por la rápida propagación y alta contagiosidad de la variante Delta), se consensuó (a nivel oficial) en avanzar rápidamente para completar el esquema de vacunación y continuar con el inicio de las primeras dosis".Vizzotti hizo referencia a los "varios estudios" que fueron divulgados en torno al grado de efectividad que tienen los principales fármacos inyectables contra el coronavirus."Lo que ha recomendado la OMS es que las vacunas que tienen un nivel de eficacia mayor al 50 por ciento son una herramienta muy importante en este contexto de la pandemia. AstraZeneca supera, y en mucho, esa eficacia. Llega al 70 por ciento", dijo Vizzotti.Y agregó: "Todas las vacunas (que son aplicadas en la Argentina) son seguras, eficaces y una herramienta muy importante (contra la Covid-19). Cuanto más se vacune la población, cuanto más se complete el esquema de vacunación, más vamos a poder bajar los contagios"."En el Reino Unido, la variante Delta es la predominante. En la Argentina, las predominantes de circulación son la del Reino Unido, la de Manaos y la Andina. Hemos aislado dos casos de la variante Delta, que han sido identificados al ingreso y del que no hubo contagios secundarios, lo mismo que la variante Sudáfrica", completó la funcionaria.A su vez, ministros y ministras de Salud de todo el país consensuaron la recomendación de incluir a las personas gestantes sin condiciones de riesgo y con indicación médica individual dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra la Covid-19, en un encuentro federal de salud realizado este martes.La decisión se tomó durante la segunda reunión presencial del año del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que encabezó Vizzott, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.En el cónclave, también se acordó que cada jurisdicción intensifique el seguimiento de las personas que regresan a la Argentina desde el exterior para demorar el ingreso de nuevas variantes del virus.En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó una variante "de interés" Lambda del virus SARS-CoV-2, detectada por primera vez en Perú en agosto de 2020 y presente en varios países de América Latina.Según las autoridades peruanas citadas en el informe semanal de la OMS, el 81% de los casos de covid-19 diagnosticados desde abril pasado en el país están asociados a la cepa Lambda.Al declararla "variante de interés", la OMS da la señal de que está observando su comportamiento en materia de poder de contagio, antes de una eventual inclusión en la categoría de "variantes preocupantes", como las Alfa, Beta, Gama y Delta, informó la agencia AFP.Detectada por primera vez en agosto de 2020 en Perú, actualmente 29 países en todo el mundo señalaron su presencia, especialmente en América Latina, entre ellos Argentina y Chile.Por su parte, el Ministerio de Salud israelí sigue relajando las medidas sanitarias contra la Covid-19 tras el éxito de su campaña de vacunación, y anunció que a partir de este martes se levantará el requisito del uso de barbijos en interiores.Las autoridades sanitarias informaron, no obstante, que se mantienen algunas excepciones, por lo que la medida continúa en vigor para los trabajadores no vacunados, para quienes se encuentren en residencias para ancianos, al interior de aviones, o en casos de cuarentena.Desde el inicio de la pandemia, Israel registró 839.690 contagios y 6.428 muertes, según las cifras oficiales.En tanto, en Estados Unidos, más de 600.000 personas fallecieron desde el inicio de la pandemia y cientos siguen muriendo diariamente pese a la masiva como persistente campaña de vacunación impulsada por el presidente Joe Biden, informó la Universidad Johns Hopkins.