Coronavirus: 85.075 muertos y 4.111.147 contagiados en la Argentina

Otras 447 personas murieron y 18.057 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que el plan de vacunación contra el coronavirus "viene avanzando con paso muy firme" en el país y advirtió que "no hay que relajar los cuidados".

La campaña de vacunación

Panorama mundial

Según las cifras oficiales informadas, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 85.075, en tanto que los infectados llegaron a 4.111.147, de los cuales 3.695.288 ya recibieron el alta y 330.784 son casos confirmados activos.El Ministerio de Salud indicó que son 7.895 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,1% en el país y del 75,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Este sábdo se registraron en la provincia de Buenos Aires 6.351 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.084; en Catamarca, 329; en Chaco, 660; en Chubut, 219; en Corrientes, 167; en Córdoba, 2.701; en Entre Ríos, 702; en Formosa, 10; en Jujuy, 224; en La Pampa, 153; en La Rioja, 128; en Mendoza, 521; en Misiones, 163; en Neuquén, 196; en Río Negro, 271; en Salta, 466; en San Juan, 128; en San Luis, 457; en Santa Cruz, 80; en Santa Fe, 1.908; en Santiago del Estero, 573; Tierra del Fuego, 33 y en Tucumán, 533.En este contexto, Cafiero destacó que el plan de vacunación "viene avanzando con paso muy firme" y remarcó que mientras tanto "no hay que relajar los cuidados" ya que la pandemia de coronavirus "no terminó"."Mientras nos seguimos vacunando no hay que relajar los cuidados, pensando que esto se superó. Tenemos muchos fallecimientos, más de 7.500 personas internadas en unidades de terapia intensiva; esto está lejos de haberse superado", dijo en declaraciones a las radios Mitre y La Red."Las vacunas están llegando y ahí hay mucha esperanza, expectativa, de dar vuelta la página", sostuvo, ante el anuncio de que la próxima semana la Argentina superará las 20 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación.Precisamente, el Plan Estratégico de Vacunación registró un nuevo récord en los últimos siete días, con la aplicación de casi 2,4 millones de dosis en todo el país, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.De ese modo, se aplicaron 2.372.220 dosis en los últimos siete días en todo el país.El el jueves pasado, en tanto, con 376.815 aplicaciones, fue el día con más inoculaciones realizadas desde que comenzó a implementarse el plan de vacunación en diciembre último.Asimismo, el Gobierno informó que la mayor cantidad de dosis recibidas por el país permite acelerar el ritmo de vacunación.En el plano internacional, el 85% de las casi 2.300 millones de las vacunas administradas a nivel global fueron empleadas en los países de mayores ingresos, de acuerdo a datos de la Universidad de Oxford: mientras Norteamérica y Europa exhiben tasas de 65 y 55 dosis aplicadas cada 100 personas, respectivamente, en África la cifra baja a tres cada 100 personas.Estados Unidos es la nación occidental que más usó y también la que posee la mayor cantidad guardadas con destino incierto: por ejemplo, ya se distribuyeron 21 millones de las vacunas monodosis de Johnson & Johnson, pero solamente se inyectaron 11 millones.Parte de este lote restante de 10 millones iba a vencer a fin de este mes, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el ente regulador del país, autorizó esta semana una ampliación de la vida útil de tres meses a cuatro meses y medio, y las autoridades ganaron tiempo para buscarles un lugar.La gran mayoría de las personas que se inmunizaron en Estados Unidos no pudieron elegir qué fármaco darse, pero con el avance de la campaña comenzaron acciones focalizadas, con vacunatorios móviles para inyectarse uno determinado y la incorporación de las cadenas de farmacia permitió una mayor selección ya que no todas ofrecen las tres marcas aprobadas.En ese marco, la aceptación de la de Johnson & Johnson se redujo drásticamente frente a las de Pfizer/BioNtech y Moderna, después de que las autoridades la suspendieran durante 10 días en abril tras detectase efectos adversos en un número muy pequeño de casos.Antes de fin de mes el presidente Joe Biden prometió donar unas 80 millones de dosis que incluyen la de la farmacéutica Johnson & Johnson, además de otro paquete de 500 millones de dosis exclusivamente de Pfizer que será distribuido a 92 países de bajos ingresos a partir de agosto y durante el próximo año.