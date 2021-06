A partir de hoy, los mayores de 30 años pueden solicitar el preturno para vacunarse

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El gobierno de Salta ha informado que, a partir de hoy viernes, las personas mayores de 30 sin comorbilidades, podrán acceder al preturno en la página vacunate.salta.gob.ar, con el objetivo de dejar registrada su intención de acceder a la vacuna contra la COVID-19.

Cómo acceder a la segunda dosis

Plan de Vacunación

La jefa del Programa de Inmunizaciones,, ha explicado queLa funcionaria ha explicado que las personas que soliciten el preturno para acceder a la vacuna, recibirán una notificación con información precisa de la fecha, lugar y horario en el que se inocularán.Además, el Ministerio de Salud Pública recuerda a la población que la campaña de vacunación avanza con la población objetivo, compuesta por profesionales de la salud, docentes y no docentes que trabajan en el sistema educativo, trabajadores de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y personal del Servicio Penitenciario.Lacontra la COVID-19 es progresiva, gratuita, equitativa, voluntaria y escalonada, acorde a la disponibilidad de dosis enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación.El sistema de cita le asigna a la persona un lugar, día y hora para administrarse la vacuna. La gestión dedebe hacerse en: www.vacunate.salta.gob.arLa notificación del turno por diferentes canales de comunicación: por e-mail, mensaje de texto (SMS) y en la web.Todos los servicios de salud de las áreas operativas de Salta están habilitados para inocular dosis a mayores de 40 años y personas de entre 18 y 39 años con comorbilidades.Las personas que hayan iniciado el esquema de vacunación hace tres meses, deben ingresar a la página web vacunate.salta.gob.ar y seleccionar la pestaña situada en el margen superior “Turnos”, para posteriormente elegir la opción “Segunda dosis”.Luego de indicar la marca de vacuna aplicada y el número de orden, se podrá ver la disponibilidad o no del biológico. Se recuerda que la aplicación de las vacunas depende de las partidas que envíe el gobierno nacional.Para la aplicación de la segunda dosis no se debe sacar turno ni comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana, solo se debe esperar que el sistema informe la disponibilidad de la vacuna.Si en el margen derecho de la pantalla figura un casillero de color rojo, significa que la persona no ha suministrado los datos necesarios para que el sistema le envíe la notificación de la disponibilidad de las vacunas, por lo cual, debe completarlo correctamente.Una vez actualizado los mismos, recibirá un mensaje de texto a su celular o en su correo electrónico cuando el material biológico esté disponible para su inoculación.La población objetivo está compuesta por profesionales de la salud, docentes y no docentes que trabajan en el sistema educativo, mayores de 40 años, trabajadores de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y personal del Servicio Penitenciario.Siguiendo el plan de vacunación, continúa la vacunación de personas de 18 a 59 años que tengan algunas de las siguientes patologías:• Cirrosis.• Diabetes tipo 1 y 2.• Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).• Cardiopatías severas especificadas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular y/o valvulopatía.• Obesidad grado 2 (Índice de Masa Corporal mayor a 35) y grado 3 (Índice de Masa Corporal mayor a 40).• Enfermedades respiratorias crónicas especificadas: Hernia diafragmática, EPOC, enfisema, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderada y grave.• Pacientes oncológicos y oncohematológicos: con diagnóstico reciente o con la enfermedad activa.• Pacientes con tuberculosis activa.• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y con Síndrome de Down.Los pacientes deberán presentar, al momento de la inoculación, su documento de identidad acompañado del certificado médico que indique la presencia de determinada patología, sin excepción.