Coronavirus: 83.272 muertos y 4.038.528 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

Otras 607 personas murieron y 29.757 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 83.272 los decesos y 4.038.528 los casos positivos detectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Vacunación

Panorama mundial

En cuanto a la marcha de la campaña pública y gratuita de inmunización, el Monitor Público de Vacunación, también elaborado por la cartera sanitaria, consignó que el total de personas vacunadas asciende a 15.012.734, de las cuales 11.888.649 recibieron una dosis y 3.124.085 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 17.895.790.Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, son 83.272 las personas fallecidas en todo el territorio nacional desde el inicio de la pandemia y 3.608.895 los recuperados después de haber contraído el virus.El ministerio que conduce Carla Vizzotti agregó que hay 7.769 internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva -una cifra apenas menor a la registrada el martes-, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 79,3% en el país -dos décimas arriba- y del 77,3% en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) -una por debajo-.El Ministerio también indicó que se realizaron en las últimas 24 horas 109.496 testeos y 14.861.736 desde el inicio del brote, en marzo de 2020.En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, celebró que "cerca del "25%" de la población del país está vacunada "con al menos una dosis", luego de encabezar un acto en Bahía Blanca de puesta en marcha para la construcción de una autopista."Venimos de semanas récord de vacunación diaria", expresó Cafiero a periodistas en esa ciudad del sur bonaerense.El funcionario añadió que se "está avanzando con una campaña de vacunación muy importante", que "quedará en la memoria" de los argentinos."Hay muy pocos países que están en esa jerarquía, estamos por encima del promedio de Latinoamérica", advirtió Cafiero.Respecto de la campaña de vacunación, unas 470.400 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V están son distribuidas desde este miércoles y hasta el viernes en las 24 jurisdicciones del país, en el marco del plan nacional de inmunización contra el coronavirus, se informó oficialmente.Asimismo, desde Salud destacaron el avance del plan nacional de vacunación contra el coronavirus en las provincias, al señalar que generó un alto porcentaje de "reducción de contagios", en especial entre adultos mayores, que este año ya "no son el grupo que más está ocupando las camas de terapia" intensiva.Con un total de 15.012.734 de vacunas contra el virus aplicadas hasta este miércoles (más de 11 millones de primeras dosis y más de 3 millones de la segunda), el Gobierno nacional distribuyó a los 24 distritos del país 17.895.790 vacunas para continuar con la inoculación que en varias localidades ya admite a jóvenes desde 18 años.Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, destacó que Argentina "ya está entre los países que pueden fabricar millones de dosis" de vacunas contra el coronavirus y confirmó que, además de apostar a la fabricación local de las variantes Oxford-AstraZeneca y Sputnik V, se trabaja en otro componente de diseño propio.El funcionario declaró a Radio La Red que hay cuatro investigaciones en marcha de vacunas propias, en el marco de un "plan muy ambicioso" para que la Argentina pueda tener vacunas de diseño local.De los cuatro proyectos locales "bastante avanzados", Salvarezza dijo que el que más lo está es el de la Universidad de San Martín, el cual ya "está trabajando en la fase preclínica, en pruebas con animales"."Uno pensaría que para fines del año que viene se podría tener una vacuna argentina en fase 1", pronosticó.En el plano global, los pocos países que se oponen a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus se encolumnaron en su contrapropuesta, que no modifica el actual sistema de propiedad intelectual, e impidieron nuevamente alcanzar un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio (OMC).La Unión Europea (UE) presentó el 4 de junio pasado una iniciativa alternativa que se basa en un acuerdo multilateral que incluya "precios asequibles" de los inmunizantes a los países que más lo necesiten y facilitar "el uso de licencias obligatorias", lo que permitiría que más laboratorios desarrollen fármacos genéricos a cambio del pago de un canon a aquellos que poseen las patentes.Mientras la acción presentada por Sudáfrica e India en octubre del año pasado exige levantar por "al menos tres años" los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y tratamientos contra la Covid 19, esta contrapropuesta no modifica sustancialmente las actuales normativas internacionales, que ya contemplan el uso de licencias obligatorias para casos especiales.Incluso Bolivia ya avanzó en esta alternativa al presentar la documentación en la que justifica la necesidad de obligar a Johnson & Johnson a entregar su patente a un laboratorio canadiense que asegura tener la capacidad de fabricar y vender unas 15 millones de la vacuna monodosis. El mismo camino ya inició Antigua y Barbuda.El único cambio que introduce la UE en su texto es la posibilidad de prescindir cualquier tipo de negociación con los laboratorios para fabricar sus productos patentados, al entender que "la pandemia es una emergencia y ese requisito puede ser exceptuado".Además de la UE, son el Reino Unido, Suiza y Corea del Sur, sedes de grandes farmacéuticas, los países que dieron su respaldo a esta propuesta en la reunión de la OMC que concluyó tras dos días de debates en los que cerca de 50 delegaciones tomaron la palabra, de acuerdo a lo que informó a Télam una fuente que participó de la discusión en el organismo con sede en Ginebra.En cuanto a la situación epidemiológica a nivel regional, Brasil registró casi 2.700 muertes en 24 horas, la mayor cifra en más de un mes, en medio de un alarmante repunte en la ocupación de las salas de terapia intensiva con pacientes con la infección.Autoridades y especialistas han advertido que la marcha relativamente lenta de la vacunación, la reapertura prematura de la economía y la circulación de la variante india auguran una nuevo embestida de la pandemia en el segundo país más enlutado por ella.El total de fallecidos en Brasil llegó a 477.307, al sumarse otros 2.693, la cifra más grande desde el 5 de mayo, con un promedio móvil de 1.714 por día en la última semana.