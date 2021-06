Coronavirus: 81.946 muertos y 3.977.634 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 733 personas murieron y 22.195 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 81.946 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.977.634 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

Panorama nacional

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 7.827 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,1% en el país y del 74,0% en la Área Metropolitana de Buenos Aires.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 14.548.033, de los cuales 11.478.188 recibieron una dosis y 3.069.845 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 17.895.790.Un 41,52% (9.216 personas) de los infectados de este lunes (22.195) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 3.977.634 contagiados, el 89,5% (3.560.148) recibió el alta y 335.540 son casos confirmados activos.El reporte consignó que fallecieron 431 hombres y 297 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Buenos Aires, una de la Ciudad de Buenos Aires, una de Formosa, y una de Tucumán fueron reportadas sin dato de sexo.El parte precisó que murieron 185 hombres en la provincia de Buenos Aires; 36 en la Ciudad de Buenos Aires; 11 en Chaco; 4 en Chubut; 9 en Corrientes; 30 en Córdoba; 9 en Entre Ríos; 6 en Formosa; 4 en La Pampa; 10 en La Rioja; 18 en Mendoza; 3 en Misiones; 11 en Neuquén; 6 en Río Negro; 7 en Salta; 11 en San Juan; 11 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 34 en Santa Fe; 7 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 16 en Tucumán.También fallecieron 136 mujeres en Buenos Aires; 34 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Chaco; 1 en Chubut; 4 en Corrientes; 24 en Córdoba; 7 en Entre Ríos; 2 en Formosa; 2 en La Pampa; 13 en La Rioja; 9 en Mendoza; 1 en Misiones; 6 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 8 en San Juan; 5 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 15 en Santa Fe; 5 en Santiago del Estero y 15 en Tucumán.Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 7.621 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.595; en Catamarca, 437; en Chaco, 506; en Chubut, 245; en Corrientes, 310; en Córdoba, 2.957; en Entre Ríos, 670; en Formosa, 474; en Jujuy, 283; en La Pampa, 418; en La Rioja, 141; en Mendoza, 658; en Misiones, 194; en Neuquén, 532; en Río Negro, 389; en Salta, 348; en San Juan, 471; en San Luis, 572; en Santa Cruz, 119; en Santa Fe, 1.763; en Santiago del Estero, 460; Tierra del Fuego, 25 y en Tucumán, 1.001.El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 76.547 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 14.639.773 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.677.536 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 431.294; Catamarca, 26.710; Chaco, 63.332; Chubut, 65.512; Corrientes, 54.947; Córdoba, 341.418; Entre Ríos, 92.379; Formosa, 35.736; Jujuy, 30.021; La Pampa, 45.591; La Rioja, 18.620; Mendoza, 125.801; Misiones, 21.675; Neuquén, 94.623; Río Negro, 77.125; Salta, 49.477; San Juan, 40.096; San Luis, 56.691; Santa Cruz, 52.827; Santa Fe, 363.550; Santiago del Estero, 47.727; Tierra del Fuego, 28.844 y Tucumán, 136.102.En este contexto, durante la primera semana de junio se aplicaron 2.078.867 vacunas contra el coronavirus en todo el país, con un promedio de 296.981 inoculaciones diarias y un nuevo máximo histórico de 361.972 el último sábado.Según se informó oficialmente, el lunes 31 de mayo fueron vacunadas 239.781 personas en todo el país, el martes 1 de junio 304.037, el miércoles 278.080, el jueves 294.872, el viernes 356.454, el sábado -récord- 361.972, mientras que el domingo se vacunaron 243.671 personas.Las cifras se dan en el marco de un arribo masivo de vacunas contra la Covid-19 al país: en última semana llegaron 2.966.750 dosis, 2.148.600 Astrazeneca el lunes pasado y 818.150 Sputnik V del componente 1 el último jueves.Además, esta madrugada partió hacia Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá componentes 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción de esa vacuna en el país.En tanto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y su par de Salud, Carla Vizzotti, analizaban mediante teleconferencia desde esta tarde con los gobernadores y con el jefe de Gobierno porteño el ritmo de la campaña de vacunación contra el coronavirus.En ese marco, se buscará ajustar detalles sobre las negociaciones que las jurisdicciones vienen realizando para la compra de vacunas contra la Covid-19, según detallaron las fuentes consultadas por Télam.Respecto a la situación epidemiológica, la frecuencia de detección de las variantes Gamma (Manaos) de coronavirus y del linaje C.37 (Andina) aumentó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto no hubo mutaciones de la variante Beta (Sudáfrica) ni Delta (India), según un informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de Proyecto PAIS, difundido este lunes.El reporte N° 23 sobre vigilancia de variantes del SARS-CoV-2 fue realizado con los datos obtenidos entre el 2 de abril y el 19 de mayo: 341 muestras y la secuenciación del genoma completo en 48 muestras obtenidas de residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe.La variante Gamma (P.1, Manaos) alcanzó frecuencias superiores al 35% en CABA y al 27% en el Gran Buenos Aires (GBA), y el linaje C.37 (Andina) presentó frecuencias superiores al 42% en CABA y 32% en el GBA.Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, destacó este lunes la capacidad de la comunidad científica argentina para "diseñar, producir y evaluar" una vacuna, y confirmó que hay "cuatro grupos de investigación" desarrollando vacunas nacionales "en etapa preclínica, es decir, probadas en animales de laboratorio"."El más avanzado es el (estudio) de la Universidad Nacional de San Martín con el Conicet", acotó en diálogo con Radio Nacional Bariloche.En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los fabricantes de vacunas contra el coronavirus que pongan a disposición del dispositivo internacional Covax la mitad de su producción de dosis de este año, a fin de abastecer a los países más necesitados que sufrieron demoras en la entrega de inmunizantes."Pido a todos los fabricantes comprometerse a poner a su disposición el 50% de sus volúmenes a Covax este año", reclamó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.Tedros alertó que "la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas".Covax, que suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, una gestión que nunca logró funcionar a pleno y que ya generó numerosas quejas.Esta situación se vio agravada cuando India, de donde Covax se aprovisiona en dosis, bloqueó las exportaciones del fármaco fabricado por el Serum Institute para luchar contra la epidemia en su territorio, el segundo más golpeado por la pandemia después de Estados Unidos y camino a seguir batiendo récords diarios de contagios y muertes.Al viernes pasado, Covax había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, mucho menos de lo previsto, según la agencia francesa de noticias AFP.