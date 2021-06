La OMS advierte que levantar las restricciones del COVID-19 demasiado rápido 'puede ser desastroso'

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



La Organización Mundial de la Salud advierte que levantar las medidas de salud pública contra el COVID-19 demasiado rápido “puede ser desastroso”, incluso en los países con altas tasas de vacunación.

EL director general de la Organización aseguró que la pandemia tiene cada vez más “dos velocidades”: mientras algunos siguen en una situación muy peligrosa por la falta de vacunas, los países con tasas más altas de inmunización están comenzando a hablar de “acabar con las restricciones.” El doctor Tedros Adhanom Gebreyesus dijo que deben “levantarse con cuidado y ajustarse según la circulación del virus y la capacidad de respuesta”.“Con la mayor transmisión de variantes de preocupación por todo el mundo, incluyendo la Delta, levantar las restricciones demasiado rápido podría ser desastroso para aquellos que no están vacunados”, advirtió.Preguntados por el caso de Chile, que tiene cifras de contagios y de ocupación de UCIS muy altas a pesar de haber vacunado con dos dosis a más del 55 % de la población y con una dosis al 73%, la directora científica de la OMS recordó que, aunque las vacunas evitan que enfermemos de gravedad, no son 100% eficaces en prevenir la transmisión del virus.“Hay una tendencia natural a pensar que una vez que se está vacunado se está protegido y bajar la guardia y dejar de usar mascarilla o guardar distancia. Quizás esto es una llamada de atención a la población donde la vacunación aumenta, pero no ha llegado al punto en el que podemos bajar la guardia”, explicó la doctora Soumya Swaminathan.