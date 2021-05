Día Mundial Sin Tabaco: Comprométete a dejarlo

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial Sin Tabaco

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia de tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones.

Comprométete a dejarlo

Beneficios para la salud de dejar de fumar

Fuente: Organización Mundial de la Salud - en https://www.who.int/es/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.El tabaco causa 8 millones de muertes cada año. Cuando este año se publicaron datos que indicaban que los fumadores tienen más probabilidades que los no fumadores de presentar un cuadro grave de COVID-19, millones de fumadores quisieron dejar el tabaco.Dejar de fumar puede resultar difícil, más aún con el estrés social y económico añadido que ha traído la pandemia, pero hay muchas razones para dejarlo.Los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos. A los 20 minutos disminuye la frecuencia cardíaca. A las 12 horas, las concentraciones de monóxido de carbono en la sangre vuelven a la normalidad. Entre la segunda semana y los tres meses, la circulación y la función pulmonar mejoran.Los efectos benéficos sobre la salud:- A los 20 minutos, disminuye el ritmo cardiaco y baja la tensión arterial.- Dentro de las 12 horas siguientes, el nivel de monóxido de carbono en sangre disminuye hasta valores normales.- Después de 2-12 semanas, mejora la circulación sanguínea y aumenta la función pulmonar.- En 1-9 meses, disminuye la tos y la dificultad para respirar.- En 1 año, el riesgo de cardiopatía coronaria es un 50% inferior al de un fumador.- En 5 años, el riesgo de accidente cerebrovascular corresponde al de un no fumador entre 5 y 15 años después de dejar de fumar.- En 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta ser el 50% del de un fumador, y disminuye también el riesgo de cáncer de boca, de garganta, de esófago, de vejiga y de páncreas.- En 15 años, el riesgo de cardiopatía coronaria es el de un no fumador.Beneficios respecto de quienes siguen fumando:- Hacia los 30 años de edad: se ganan casi 10 años de esperanza de vida.- Hacia los 40 años de edad: se ganan 9 años de esperanza de vida.- Hacia los 50 años de edad: se ganan 6 años de esperanza de vida.- Hacia los 60 años de edad: se ganan 3 años de esperanza de vida.- Después de haberse declarado una enfermedad potencialmente mortal: beneficio rápido; las personas que dejan de fumar después de haber sufrido un ataque cardiaco tienen una probabilidad un 50% inferior de sufrir otro ataque cardiaco.Dejar de fumar disminuye el riesgo adicional de muchas enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo en los niños, tales como las enfermedades respiratorias (por ejemplo, el asma), y otitis.Dejar de fumar disminuye la probabilidad de sufrir impotencia, de tener dificultades para quedarse embarazada, tener partos prematuros, hijos con insuficiencia ponderal al nacer o abortos.