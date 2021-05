28 de mayo: Día Internacional de la Higiene Menstrual

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día de la Higiene Menstrual

Para algunas personas, la menstruación puede ser un inconveniente al que no le prestan mucha atención. No obstante, para millones de personas, esta, que es la más natural de las funciones del ciclo reproductivo, puede equipararse con el abuso (el inicio de la menstruación puede conducir al matrimonio infantil y a la violencia sexual, a violaciones de la autonomía corporal); estigma (destierro a los cobertizos de menstruación); oportunidades perdidas (abandonar la escuela debido al dolor, malestar y/o falta de productos de higiene personal); y pérdida de dignidad (falta de suministros en entornos humanitarios y de refugiados, donde incluso lo básico, como el jabón y el agua, están escasamente disponibles o simplemente no lo están).

El tema del Día de la Higiene Menstrual de este año es. El día se observa el 28 de mayo porque los ciclos menstruales tienen una duración media de 28 días y las personas menstrúan cinco días al mes como promedio, y mayo es el quinto mes del año. Este año, el UNFPA y el UNICEF, en colaboración con la UNESCO en el marco de la asociación con el Fondo Muskoka francés, organizan su primer simposio regional sobre salud e higiene menstrual en África occidental y central, que tendrá lugar por de manera virtual entre el 24 y el 27 de mayo.Recientemente los países han hecho que los suministros sanitarios sean gratuitos o libres de impuestos para ayudar a combatir la pobreza del período. Nueva Zelanda, Francia y Namibia son los últimos países en anunciar tales iniciativas después de que, en el otoño pasado, Escocia se convirtiera en el primer país en proporcionar productos del período gratuitamente a cualquiera que los necesitara.El UNFPA apoya los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. Menstruar sin que a una persona se le eche de la casa ni deba dejar de realizar actividades, sin sentir miedo o vergüenza y sin ser tratada como inferior o expuesta a más vulnerabilidades no debería verse como algo controversial. Vivir con dignidad es un derecho humano que debe preservarse. Punto.