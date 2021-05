Salta recibe una nueva partida del primer componente de la Sputnik V

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Sputnik V

El Ministerio de Salud Pública de Salta ha recibido una nueva partida de vacunas contra la COVID-19. Se trata de 19.300 dosis del primer componente de Sputnik V, enviadas por el gobierno nacional.

Cita previa

Segunda dosis

Sobre la distribución de las dosis, la jefa del programa de Inmunizaciones,, ha informado que se distribuirán entre aquellos centros de vacunación de la Provincia que cuentan con el equipamiento necesario para mantener la cadena de frío que precisa el biológico., ha señalado., ha expresado Jure.Asimismo, ha indicado que el plan de vacunación continúa progresivamente y que ha comenzado de esquema de vacunación a los trabajadores de universidades y terciarios de la provincia.En el transcurso del día, Salta recibirá 28.800 dosis de la vacunaque serán aplicadas como segunda dosis, a quienes hayan sido inoculados con este biológico o con, luego de haber transcurrido tres meses, como mínimo.Las personas interesadas en aplicarse la vacuna y que estén contempladas en la Campaña Provincial de Vacunación COVID-19 deben ingresar a la página web vacunate.salta.gob.ar, seleccionar el rango etario o patología. Luego de haber suministrado la información solicitada por el sistema se le informará el número de orden.Este sistema se aplica en Salta, Cerrillos, Rosario de Lerma, Campo Quijano, Vaqueros, La Caldera, Cafayate, Tartagal, General Güemes, Embarcación, Metán, San Carlos, Animaná, Joaquín V. Gonzalez, El Carril, Chicoana, Orán y General Mosconi.Las personas que hayan iniciado el esquema de vacunación hace tres meses, pueden ingresar a la página web vacunate.salta.gob.ar y seleccionar la pestaña situada en el margen superior “Turnos”, para posteriormente indicar la opción “Segunda dosis”.En la opción seleccionada, luego de indicar el tipo de vacuna aplicada y el número de orden, se podrá ver la disponibilidad o no de su segunda dosis. Se recuerda que la aplicación de las vacunas depende de las partidas enviadas por el gobierno de la Nación.Para la inoculación de la segunda dosis, no se debe sacar turno ni comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana, solo esperar que el sistema le informe la disponibilidad de su vacuna.Si en el margen derecho de la pantalla, figura un casillero de color rojo, significa que la persona no suministró los datos necesarios para que el sistema le envíe la notificación de la disponibilidad del biológico, lo cual, debe completarlo correctamente., ha aclarado el secretario de Modernización del Estado,