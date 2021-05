Coronavirus: 72.699 muertos y 3.447.044 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 435 personas murieron y 35.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández anunció que quedará restringida la circulación por nueve días en todas las zonas del país en alto riesgo o alarma epidemiológica, desde las 0 horas del sábado 22 próximo hasta el domingo 30 de mayo, inclusive.

Nuevas medidas sanitarias

Panorama internacional

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, suman 72.699 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.447.044 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que son 5.951 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,6% en el país y del 76,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.De los 3.447.044 contagiados, el 88,05% (3.035.134) recibió el alta y 339.211 son casos confirmados activos.Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados es de 10.695.800, de los cuales 8.495.677 recibieron una dosis y 2.200.123 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 12.549.351.El reporte consignó que fallecieron 244 hombres y 184 mujeres, mientras que 2 personas de la provincia de Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Río Negro y 1 en Tucumán que fueron reportadas sin dato de sexo.El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 96.691 testeos y 12.824.848 desde el inicio del brote.En este contexto, el presidente Fernández anunció que quedará restringida la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica durante nueve días, desde las 0 horas del sábado próximo hasta el domingo 30 de mayo, inclusive.De esta manera, quedarán suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.En un mensaje emitido por cadena nacional desde Casa de Gobierno, el Presidente afirmó que no aceptará que se "naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos" a raíz del coronavirus, al cierre de la tercera jornada consecutiva con altísimas cifras de casos positivos a nivel nacional.El Presidente detalló que estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar, y que sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.Finalizado ese plazo, que sólo involucra tres días hábiles, el jefe de Estado señaló que desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades "en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy", aunque se dispondrá que el fin de semana del 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas."Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y fallecidos y, más allá de lo que cada uno piensa, debemos asumir la gravedad de este instante", planteó Fernández, y advirtió que "nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad".Fernández hizo el anuncio después de haber mantenido un encuentro por videoconferencia con gobernadores desde la Residencia de Olivos, y que se sumó a las reuniones virtuales que mantuvo este martes con otros 12 mandatarios provinciales y con los expertos y epidemiólogos que asesoran al Gobierno en materia sanitaria.Según pudo reconstruir Télam, la búsqueda de una colaboración activa por parte de los gobernadores, cumpliendo y haciendo cumplir el próximo DNU y la posibilidad de que sean los mandatarios provinciales quienes tomen medidas adicionales, fue uno de los postulados presentados por el Ejecutivo nacional en las reuniones con los gobernadores.En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra "todas las variantes" del coronavirus, aunque pidió, sin embargo, continuar actuando con "prudencia" ante la enfermedad.Si bien la situación sanitaria mejora en Europa, la evolución de la pandemia no permite aún reanudar de manera segura los viajes internacionales por "una amenaza persistente y nuevas incertidumbres", advirtió Hans Kluge, el director para Europa de la OMS.En este marco, la variante india de coronavirus llegó a Brasil por medio de un barco mercante atracado en el puerto de Maranhao, noreste, que fue aislado preventivamente, informó el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass)."Es el primer caso de la cepa en Brasil", dijo Carlos Lula, presidente de Conass.La variante b1.617, descubierta en India en diciembre, había llegado a 51 países y Brasil es el segundo después de la Argentina en detectarla, explicó el funcionario.En tanto, en la región, Uruguay cumplió 15 días consecutivos en el primer puesto del mundo en el promedio de muertes por coronavirus en proporción a su población, de acuerdo al portal Our world in data, que monitorea la pandemia en todos los países y territorios del planeta.Con 15,87 muertos por millón de habitantes, según cifras actualizadas al 19 de mayo, Uruguay encabeza el ranking seguido de Antigua y Barbuda, con 14,59; Paraguay, con 11,14, y Argentina, con 10,93.A pesar de las cifras, el Gobierno uruguayo dispuso el miércoles que el lunes próximo vuelvan a abrir gimnasios y free shops de frontera, que se encuentran cerrados desde el 23 de marzo.Por su parte, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, confirmó que el próximo domingo llegarán al país 250.000 dosis de la vacuna Sinopharm, adquiridas en los Emiratos Árabes, que son esperadas con ansiedad porque la falta del fármaco anticovid forzó la interrupción de las aplicaciones en seis departamentos paraguayos.Borba destacó que las vacunas Sinopharm son de manejo más sencillo, por lo que será más fácil su traslado a departamentos del interior del país, donde justamente se tuvo que parar el proceso de inmunización, informó el diario ABC.El ministro había informado que de momento en todo Paraguay hay sólo 26.265 dosis de la vacuna anticovid, por lo que se decidió suspender temporalmente la aplicación en San Pedro, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Ñeembucú y Presidente Hayes.