19 de mayo: Día Mundial del Médico de Familia

Día Mundial del Médico de Familia

El 19 de mayo fue declarado el Día Mundial del Médico de Familia, aprobado por unanimidad en el Consejo Mundial de WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) realizado en mayo del 2010 en la ceremonia de apertura del Congreso Mundial de Medicina Familiar de Cancún, México. El día se celebró por primera vez en el 2011.

Mensaje del director ejecutivo de la Organización Mundial de Médicos de Familia

Fuente: World Organization of Family Doctors (WONCA).

El Día Mundial del Médico Familiar busca rendir homenaje al médico de la familia y resaltar la importancia del papel que juega dentro de los sistemas de salud en todo el mundo.El Día Mundial del Médico Familiar, el 19 de mayo, fue declarado por primera vez por WONCA en 2010 y se ha convertido en un día para resaltar el papel y la contribución de los médicos de familia en los sistemas de atención médica de todo el mundo. El evento es una oportunidad maravillosa para reconocer el papel central de nuestra especialidad en la prestación de atención de salud personal, integral y continua para todos nuestros pacientes. También es una oportunidad para celebrar el progreso realizado en medicina familiar y las contribuciones especiales de los médicos de familia a nivel mundial.Los cuatro pilares del Día Mundial del Médico de Familia 2021:- Construyendo el futuro con médicos de familia y equipos de atención primaria: deseamos destacar que los médicos de familia que trabajan junto con equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud y la atención son clave para fortalecer los sistemas de salud y brindar atención de alta calidad y asequible para todos.- Construyendo el futuro con médicos y pacientes de familia: los médicos de familia adoptan un enfoque centrado en las personas, brindan apoyo continuo a los pacientes y las comunidades y garantizan la continuidad de la atención durante toda la vida. Los pacientes están en el centro de esta celebración.- Construyendo el futuro con médicos de familia y nuevas tecnologías: en medio de la pandemia de COVID-19, las nuevas tecnologías han surgido como herramientas fundamentales para que los profesionales de la salud continúen con su misión.- ¡Construyendo el futuro con los médicos de familia y USTED! - ¿Cuáles son los componentes básicos que USTED considera clave para el futuro? ¡Participe, levante la voz, comparta sus actividades y esfuerzos, y contribuya a construir el futuro con los médicos de familia!