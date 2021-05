Coronavirus: 71.771 muertos y 3.371.508 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

Otras 745 personas murieron y 35.543 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, en tanto el presidente Alberto Fernández dijo que, en los "términos" en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia, "van a seguir las restricciones", aunque descartó de plano un regreso a Fase 1.

La continuidad de las restricciones

La situación en AMBA

Medidas en las provincias

Vacunación

Panorama mundial

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, son 71.771 los fallecidos a nivel nacional y 3.371.508 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que hay 5.813 internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,2% en el país y del 76,2% en el Área Metropolitana Buenos Aires.Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados es de 10.344.111, de los cuales 8.250.069 recibieron una dosis y 2.094.042 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.933.786.De los 3.371.508 contagiados, el 88,75% (2.992.325) recibió el alta y 307.412 son casos confirmados activos.El reporte consignó que fallecieron 419 hombres y 319 mujeres, y que seis personas de la provincia de Buenos Aires y una de Mendoza fueron reportadas sin dato de sexo.El Ministerio agregó que se hicieron en las últimas 24 horas 111.757 testeos y desde el inicio del brote 12.602.579.En este contexto, el presidente Alberto Fernández dijo que en los "términos" en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia de coronavirus, "van a seguir las restricciones" más allá de este viernes, cuando vencen las actuales medidas, aunque descartó de plano un regreso a Fase 1 y lamentó "el tiempo que han perdido" distritos como la ciudad de Buenos Aires y Córdoba al no adoptar algunas de esas decisiones.El Gobierno también inició hoy una ronda de reuniones con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma -a las que se sumarán en las próximas horas otras con gobernadores y epidemiólogos- para definir los alcances de la norma que regirá a partir del próximo sábado.El encuentro celebrado hoy, según pudo reconstruir Télam, se dio en un clima tenso: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló "que no hay más tiempo para dilatar medidas restrictivas" mientras que los representantes porteños aun mostraron algunas diferencias sobre esa mirada.Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, cambiaron impresiones sobre la situación epidemiológica con el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco, su par porteño Felipe Miguel, el ministro de Salud provincial Daniel Gollan y el titular de la cartera sanitaria de la CABA, Fernán Quirós.Según voceros, todos coincidieron en que la situación "es grave" y Cafiero resumió el estado actual en una frase: "Esto no da para más".La postura de la Casa Rosada es, por estas horas, que ha llegado el tiempo de que sean directamente las jurisdicciones las que tomen más medidas de control y de restricción a la circulación, un planteo que ya vienen adelantando gobernadores de diversas provincias.La reunión tuvo como marco previo un coro de voces alertando sobre la delicada situación del sistema de salud que, a diferencia de lo que sucedía hace 20 días, no sólo se registra en el AMBA sino que ya se extendió a otras áreas del país.Así, autoridades provinciales aplicaron nuevas restricciones, como la suspensión de clases presenciales y medidas para reducir la circulación de personas, a la vez que analizan día a día la evolución epidemiológica."En estos términos, van a seguir las restricciones" frente a la segunda ola de coronavirus, anticipó el mandatario a Radio 10, aunque aclaró que no habrá una vuelta a Fase 1, incluso "por un tema sociológico", y reclamó a las jurisdicciones que "se hagan cargo" de la situación.En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con los representantes políticos y sanitarios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para analizar la situación epidemiológica actual en el AMBA derivada de la segunda ola de coronavirus.La reunión tiene como marco previo un coro de voces alertando sobre la delicada situación del sistema de salud que, a diferencia de lo que sucedía hace 20 días, no sólo se registra en el AMBA sino que ya se extendió a otras áreas del país.Así, ante el incremento exponencial de los contagios por coronavirus y la crítica ocupación de camas del sistema sanitario, autoridades provinciales aplicaron nuevas restricciones, como la suspensión de clases presenciales y medidas para reducir la circulación de personas, a la vez que analizan día a día la evolución epidemiológica.Catamarca y Santa Fe aplicaron nuevas medidas, Corrientes anunció que desde este miércoles volverá a Fase 3, mientras que ayer comenzaron a regir otras restricciones en Santiago del Estero, San Juan y San Luis.Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que se han establecido "suministros regulares" de vacunas Sputnik V contra el coronavirus para la Argentina, dijo que "se está discutiendo" el tema de la producción local y destacó la "importancia" de la "alianza estratégica" con este país.En tanto, una partida de 494.400 dosis vacunas Sputnik V comenzó a ser distribuida en todo el país, lo que permitirá inocular con, al menos, una dosis a todos los mayores de 60 años que se hayan inscripto y continuar con la vacunación del grupo de entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, se informó oficialmente.En el plano global, los países que copatrocinan el pedido de exención temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus en la Organización Mundial de Comercio (OMC) indicaron que la "falta de respuestas socava la legitimidad y credibilidad” del organismo, exigieron avanzar "lo antes posible" con el debate y ratificaron que van a presentar un nuevo texto para revertir la postura de quienes todavía se oponen.Más de 100 países respaldan la medida, incluyendo la Argentina, y desde hace dos semanas también Estados Unidos, sobre una propuesta originalmente presentada por Sudáfrica e India en octubre del año pasado.Empero, como las decisiones en la OMC se toman por consenso alcanza la oposición demostrada hasta el momento entre otros por la Unión Europa (UE), el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, para no llegar a un acuerdo.A su vez, lideres de Cruz Roja a nivel mundial citaron la necesidad de acordar medidas extraordinarias para aumentar el "acceso equitativo" a las vacunas, como así también "la exención de la propiedad intelectual", en una declaración conjunta emitida en las últimas horas.El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Rocca, y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hicieron un llamamiento a los Estados y a las empresas farmacéuticas para que se avance a una solución frente a la desigualdad en el acceso a las vacunas.Mientras, Estados Unidos registró la menor cantidad de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia y, según su asesor principal para combatirla, la primera potencia mundial le está "ganando la batalla" al virus."Estamos ganando la guerra contra el virus y necesitamos que nos ayuden a terminar el trabajo", expresó el asesor principal de la Casa Blanca para el combate al coronavirus, Andy Slavitt, quien pidió a los estadounidenses que cumplan con los requisitos de cuidados y que se vacunen los que aún no lo hicieron.De todos modos, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, con 33 millones de contagios y 586.000 muertes, según el último parte sanitario.En América Latina, científicos estadounidenses y brasileños alertaron que la demora en la vacunación y el aumento del contacto social puede generar una tercera ola de coronavirus en Brasil a partir de junio, luego del colapso sanitario experimentado entre febrero y abril.Según el diario O Globo, el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington proyectó que Brasil puede llegar a los 750.000 muertos el 27 de agosto, teniendo en cuenta que el 95% de la población use barbijo.