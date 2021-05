Coronavirus: 69.853 muertos y 3.269.466 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

Otras 601 personas murieron y 27.363 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, contexto en el que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, señaló que "viene una etapa de mayor aceleración de la vacunación" y se mostró esperanzado en que a fin de año los argentinos "podamos volver a una vida mucho más normal".

Campaña de vacunación

Pedido de la OMS

Según las cifras oficiales informadas esta tarde, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 69.853, en tanto que los contagiados fueron 3.269.466, de los cuales 2.913.144 recibieron el alta y 286.469 son casos confirmados activos.El Ministerio de Salud indicó que son 5.457 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,5% en el país y del 76,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 11.294 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.774; en Catamarca, 195; en Chaco, 487; en Chubut, 245; en Corrientes, 327; en Córdoba, 2.885; en Entre Ríos, 925; en Formosa, 49; en Jujuy, 97; en La Pampa, 650; en La Rioja, 79; en Mendoza, 1.060; en Misiones, 133; en Neuquén, 457; en Río Negro, 393; en Salta, 382; en San Juan, 624; en San Luis, 641; en Santa Cruz, 271; en Santa Fe, 2.193; en Santiago del Estero, 454; Tierra del Fuego, 71 y en Tucumán, 677.Por su parte, la asesora presidencial Cecilia Nicolini destacó que el arribo de un millón de vacunas Sputnik V permitirá "acelerar el ritmo de vacunación" y aseguró que "Argentina firmó contratos para obtener más de 60 millones de dosis" con el objetivo de inocular con los dos componentes a "30 millones de personas".En diálogo con los canales 12 de Córdoba, 7 de Mendoza y 3 de Rosario, la funcionaria resaltó, además, que "en casi todas las jurisdicciones se han desarrollado capacidades de vacunación asombrosa".En declaraciones formuladas desde Casa Rosada, Nicolini adelantó que a partir de la próxima semana comenzarán a llegar las dosis de Oxford y AstraZeneca mediante el mecanismo de Covax, además del componente 2 de la vacuna rusa Sputnik V.En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, señaló que "viene una etapa de mayor aceleración de la vacunación" contra el coronavirus y se mostró esperanzado en que a fin de año los argentinos "podamos volver a una vida mucho más normal"."Este año no va a ser igual al del año pasado en la medida en que en el próximo mes y medio, dos meses, tengamos prácticamente protegida la mayor cantidad de gente que tiene vulnerabilidades o que son poblaciones de riesgo", dijo el ministro.En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los países que tienen vacunas contra el coronavirus que no se las administren a los niños y adolescentes, sino que las destinen al mecanismo Covax, que procura garantizar un acceso equitativo a las dosis para los países de medianos y bajos ingresos, y advirtió que el segundo año de la pandemia "está matando más gente que el primero"."Entiendo que algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero los insto a reconsiderarlo y a dar vacunas a Covax", pidió el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.El mecanismo Covax, que la OMS gestiona junto a fondos privados, se quedó sin buena parte del suministro de vacunas que esperaba en el segundo trimestre del año porque países como India, que fabrica la mayor parte de ellas, decidieron prohibir las exportaciones ante la necesidad de producir para su propia población en medio de un estallido de contagios.Esta no es la primera vez que Tedros apunta a los países más desarrollados por su intención de vacunar lo antes posible a la mayoría de sus habitantes sin tener en cuenta que los menores son muy poco propensos a caer enfermos a causa de la Covid-19.