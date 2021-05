9 de Mayo: Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca

La insuficiencia cardíaca afecta la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Cada 9 de mayo la Asociación para la Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, celebra el Día de la Concienciación de la Insuficiencia Cardíaca.

Qué es la insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y progresiva que pone en riesgo al corazón.Significa que el corazón no puede contraerse con la fuerza suficiente, o llenarse de sangre suficiente. Como resultado, se bombea menos sangre al cuerpo.Esto puede originar problemas en otras partes del cuerpo ya que los órganos y músculos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes.La Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría se unen para acercar a la comunidad información sobre esta patología en la que la detección temprana es clave para controlarla y mejorar la calidad de vida.Si usted o alguien que conoce presenta alguno de estos síntomas, se debe realizar una consulta médica.Vivir con insuficiencia cardíaca es posible.El corazón es el órgano que permite bombear y distribuir la sangre en todo nuestro cuerpo. De esta forma se transporta el oxígeno y los nutrientes que permiten el buen funcionamiento del organismo.La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no puede bombear la cantidad de sangre que nuestro cuerpo necesita, y por lo tanto esta no oxigena correctamente a los distintos órganos.Puede desarrollarse a partir de un trastorno médico, como un infarto, la hipertensión arterial o por distintos aspectos del estilo de vida.Se trata de un trastorno cardiovascular grave que se puede prevenir y aliviar considerablemente con los tratamientos disponibles.