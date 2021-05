8 de mayo: Día Mundial del Cáncer de Ovario

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial del Cáncer de Ovario

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha establecida por organizaciones de pacientes con el propósito de concienciar sobre este cáncer femenino, cuya tasa de supervivencia es la más baja, y acerca del cual aún existe muy poco conocimiento.

Factores de riesgo

El cáncer de ovario es el sexto más frecuente entre las mujeres, con aproximadamente 205.000 nuevos casos al año en todo el mundo. Representa entre el 4 y el 5% de los tumores femeninos.En la Argentina, el cáncer de ovario es el quinto más común en las mujeres, con unos 2.300 casos nuevos por año. Es la sexta causa de mortalidad por cáncer en mujeres. [1] Cada año, en el mundo, se diagnostica a casi 250.000 mujeres con cáncer de ovario y mueren 140.000 mujeres por esta causa. Afecta por igual a las mujeres de países desarrollados y a las de países en vías de desarrollo.La tasa de probabilidades de sobrevivir cinco años luego del diagnóstico es de 45%, mientras que la de las mujeres con cáncer de mama es el doble (89%). [2] Sin embargo, cuando se diagnostica en un estadio temprano (cuando el tumor se encuentra localizado), aproximadamente 94% de las pacientes viven más de cinco años después del diagnóstico [3].Hasta el momento no existen pruebas que permitan detectar la enfermedad en fase temprana, y sus síntomas pueden confundirse con un simple dolor de estómago o enfermedades menos graves. Dado que la enfermedad no se puede prevenir, es importante estar atenta, conocer cuáles son los factores de riesgo, y consultar regularmente al ginecólogo es fundamental para evitar un diagnóstico tardío.El principal factor de riesgo para el cáncer de ovario es la edad. La mayoría de los cánceres ováricos se origina después de la menopausia. El riesgo aumenta con la edad; es poco común en mujeres menores de 40 años, mientras que la mitad de todos los cánceres de ovario se encuentran en mujeres de 63 años o más.Otros factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir cáncer de ovario son:- Tener antecedentes familiares de cáncer de ovario o mama en un familiar de primer grado (madre, hermana, hija, abuela).- No haber tenido embarazos.- Haber tenido la primera menstruación a edad temprana- Tener una menopausia tardía- Tener obesidad- Infertilidad- Seguir ciertos tratamientos de fertilidad (estimulación ovárica) durante más de un año de duración.