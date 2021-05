Coronavirus: 66.872 muertos y 3.118.134 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 611 personas murieron y 22.552 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández reiteró que el Gobierno realiza "un enorme esfuerzo para conseguir las vacunas" que permitan avanzar con la campaña de inmunización a nivel nacional.

Vacunación

Panorama mundial

Según las cifras oficiales informadas, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 66.872, en tanto que los infectados llegaron a 3.118.134 positivos, de los cuales 2.777.902 son pacientes recuperados y 273.360 casos confirmados activos.El Ministerio de Salud indicó que son 5.268 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,7% en el país y del 76,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).El número de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 9.793, Ciudad de Buenos Aires 2.079, Catamarca 186, Chaco 353, Chubut 274, Corrientes 134, Córdoba 1.583, Entre Ríos 741, Formosa 326, Jujuy 126, La Pampa 366, La Rioja 85, Mendoza 923, Misiones 225, Neuquén 608, Río Negro 321, Salta 270, San Juan 480, San Luis 451, Santa Cruz 254, Santa Fe 1.946, Santiago del Estero 349, Tierra del Fuego 83 y Tucumán 596.Mientras tanto, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas viaja a Moscú en búsqueda de más dosis de la vacuna Sputnik V, según informaron tanto el presidente Fernández, como el titular de la línea de bandera, Pablo Ceriani."A las 2 de la mañana de mañana parte un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia para traer nuevas vacunas y vamos a recibir también vacunas de Covax en los próximos días. Y estamos trabajando para conseguir más vacunas. Y vamos a seguir teniendo buena frecuencia de vacunas que nos permita seguir con este proceso vacunatorio que en tierra bonaerense he visto muy bien cómo funciona", dijo el Presidente.Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que "el mundo avala tomar medidas sobre las clases hasta que los casos bajen", al destacar en las redes sociales las declaraciones de una investigadora de la revista científica The Lancet, quien aseguró que "hay un estrecho vínculo entre la apertura o cierre de las escuelas y la transmisión comunitaria"."Escuchen a la epidemióloga Deepti Gurdasani de la Queen Mary University of London, que es autora de la investigación sobre los efectos de la presencialidad escolar en pandemia publicada por The Lancet", escribió el ministro Gollan en su cuenta de Twitter.El médico y funcionario aseguró que "el mundo avala tomar medidas sobre las clases hasta que los casos bajen".La investigadora, autora de la investigación sobre los efectos de la presencialidad escolar en pandemia publicada por The Lancet, aseguró además que "los padres se encuentran en mayor riesgo que quienes no tiene hijos lo que sugiere que los niños llevan el virus a sus casas".En el plano internacional, India registró más de 410.000 casos de coronavirus, un récord global diario que continúa preocupando al mundo, mientras la Organización Mundial del Comercio (OMC) anticipó que el apoyo de Estados Unidos "impulsará las negociaciones" para la liberación temporal de las vacunas contra el virus.India, el segundo país con más casos acumulados de Covid-19 en el mundo y el tercero más enlutado, registró un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con 414.188 positivos en la última jornada, lo que supone el segundo día consecutivo con más de 400.000 infecciones y llevó el total a casi 21,5 millones, reportó el Ministerio de Salud.La cifra supone además el decimosexto día consecutivo con más de 300.000 casos, en el marco de un drástico repunte de contagios que hizo colapsar al sistema sanitario y el suministro de oxígeno medicinal, un elemento central en esta pandemia.Asimismo, la cartera señaló que 3.915 personas murieron en las 24 horas previas al último reporte, la segunda cifra más alta hasta la fecha, lo que elevó a más de 234.000 el total de fallecidos.En este contexto, los estados de Kerala y Rajashtán impusieron un confinamiento para intentar contener el avance del virus, que estará vigente entre el 8 y el 16 de mayo, en el primero, y entre el 10 y el 24 de mayo en el segundo; mientras que el premier, Narendra Modi, enfrenta una presión creciente para imponer un bloqueo estricto en todo el país pese a las dificultades económicas que ello acarrearía.