Día Mundial del Asma: Descubriendo conceptos erróneos

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Día Mundial del Asma

El Día Mundial del Asma es auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA) que ha decidido que el Día Mundial del Asma será el 5 de mayo de cada año a partir de ahora. Se trata de una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones.

Descubriendo conceptos erróneos sobre el asma

Desde el año 2007 el lema elegido es(You can control your asthma), porque anima a los pacientes y a las familias a tomar el control activamente en el cuidado de su dolencia.De acuerdo con los datos proporcionados por la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Asma en Adultos realizada en Argentina entre 2014 y 2015, el asma ocasiona más de 400 muertes al año, y más de 15 mil hospitalizaciones en el mismo período en hospitales públicos de todo el país. Del mismo estudio de prevalencia se desprende que el 10% de las muertes por asma ocurren en la población de entre 5 a 39 años.Si bien se considera que el asma y la Enfermedad Pulomonar Obstructiva Crónica (EPOC) son dos enfermedades independientes, 1 de cada 5 personas con EPOC también sufren asma, mientras que una persona con asma puede tener mayor susceptibilidad al daño por tabaco.La GINA utiliza la palabra STOP con su símbolo internacional para indicarnos que hay que parar el asma. La palabra STOP está compuesta por las siglas de una serie de palabras que dan las claves de cómo se puede parar o controlar el asma:- Síntomas (que hay que valorar)- Testar la respuesta que se obtiene con la medicación y medidas ambientales- Observar y evaluar al paciente de forma continuada- Proceder a ajustar el tratamiento y las medidas de control ambientalLa OMS reconoce que el asma tiene una gran importancia para la salud pública. Según la OMS, se estimó que más de 339 millones de personas tenían asma en el mundo y hubo 417.918 muertes por asma a nivel mundial en el 2016.Aunque el asma no se puede curar, es posible controlar el asma para reducir y prevenir las crisis de asma, también llamadas episodios o exacerbaciones.El tema del Día Mundial del Asma de este año es "Descubriendo conceptos erróneos sobre el asma". El tema proporciona un llamado a la acción para abordar los mitos y conceptos erróneos comunes sobre el asma que impiden que las personas con asma disfruten de un beneficio óptimo de los principales avances en el tratamiento de esta afección. Los conceptos erróneos comunes sobre el asma incluyen:- El asma es una enfermedad infantil; los individuos lo superarán a medida que envejecen.- El asma es contagioso.- Las personas que padecen asma no deben hacer ejercicio.- El asma solo se puede controlar con dosis altas de esteroides.La verdad es:- El asma puede ocurrir a cualquier edad (en niños, adolescentes, adultos y ancianos).- El asma no es contagioso. Sin embargo, las infecciones respiratorias virales (como el resfriado común y la gripe) pueden causar ataques de asma. O En los niños, el asma se asocia frecuentemente con alergias, pero el asma que comienza en la edad adulta es menos alérgico.- Cuando el asma está bien controlada, los sujetos con asma pueden hacer ejercicio e incluso realizar deportes de alto nivel.- El asma se controla con mayor frecuencia con esteroides inhalados en dosis bajas.