El gobierno de Salta llama a prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

Ante el descenso de las temperaturas, el Ministerio de Salud Pública del gobierno provincial de Salta ha solicitado a la población tener máxima precaución para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.

Recomendaciones

Ha recordado que la misma se produce por la inhalación del gas que es incoloro, muy tóxico y poco perceptible al olfato.El monóxido provoca dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, confusión y pérdida del conocimiento. Las personas dormidas pueden morir sin llegar a reaccionar.Se ha advertido nuevamente que el mal uso de estufas y braseros puede ocasionar numerosos accidentes, dañar seriamente la salud de las personas e, incluso, provocar accidentes mortales.La mala combustión, la obstrucción de sistemas de ventilación y el mal funcionamiento de artefactos a gas natural, nafta, gasoil, kerosene, carbón y madera, entre otros combustibles, pueden provocar la emanación del compuesto.Es por ello que se debe tener especial cuidado con chimeneas, calderas, calentadores de agua o calefactores, estufas, hornallas de la cocina, calentadores a kerosene, escapes de vehículos en mal estado o detenidos con el motor encendido en lugares cerrados.Es muy importante no mantener los ambientes completamente cerrados, a fin de evitar la acumulación de monóxido de carbono.Se recomienda hacer limpiar y revisar los artefactos de calefacción por gasistas matriculados antes de ponerlos en funcionamiento y no utilizar hornallas u hornos de cocina para calentar los ambientes.En los casos en que se utilice brasero, este debe ser encendido fuera de la casa y entrarlo solo cuando el carbón está completamente prendido, manteniendo una ventana abierta para permitir la circulación de aire. No dejarlo en el interior, sobre todo cuando se va a dormir.Nunca se debe dormir con velas o braseros encendidos, ya que al riesgo de intoxicación por monóxido se suma la posibilidad de incendio. Tampoco se debe instalar el calefón en el interior del baño. La salida al exterior de calefones y calefactores debe ser controlada periódicamente.La llama de hornallas debe ser siempre azul, si tiene color amarillo o anaranjado es por la presencia de monóxido de carbono y en ese caso se debe revisar los artefactos.Se recomienda también revisar chimeneas, ya que algunas aves pueden construir su nido en ellas y obstruir la salida de los gases.Otro cuidado que se debe tener es no encender el motor de vehículos en lugares cerrados, ya que el humo del caño de escape produce alta concentración de monóxido de carbono.Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono se recomienda retirar al paciente del ambiente contaminado, ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas y acudir de inmediato al servicio de salud más próximo.