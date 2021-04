Campaña de donación de sangre en Cafayate

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Donación de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta ha organizado una campaña de donación de sangre que se realizará los días martes 27 y miércoles 28 de abril, en Cafayate.

Asimismo, se ofrecerá información sobre la donación por aféresis y de médula ósea, y registro de las personas que deseen inscribirse como potenciales donantes.La jornada se desarrollará hoy, martes 27, de 15 a 20, y el miércoles 28, de 8 a 13 horas. El móvil para recibir las donaciones se ubicará en la plaza central de la ciudad.Se recibirán solo dos donantes por vez para mantener la distancia de seguridad.Se solicita a los voluntarios acudir solos y mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas.La entrevista previa y el control clínico del voluntario se realizan fuera del camión. Una vez que se determina la aptitud, los donantes ingresan para la extracción.El Centro Regional de Hemoterapia garantiza la seguridad en el proceso de recepción de donaciones.A las medidas de bioseguridad habituales, se han sumado los protocolos específicos de prevención frente a la pandemia de COVID-19.La sangre no se puede fabricar y que solo puede obtenerse de aquellas personas que solidariamente la donan para ayudar a quienes la necesitan para poder vivir.El aporte de sangre es anónimo y gratuito, y podrán ser donantes todas las personas de entre 18 y 65 años que tengan un peso mínimo de 50 kilos. Los voluntarios deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, sin necesidad de estar en ayunas, con un desayuno ligero.Los voluntarios deberán encontrarse en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor.También, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario acudir en ayunas para realizarse la extracción.En el caso de haber sido inoculado con la vacuna contra el COVID-19, no podrá efectuar la donación hasta pasados los 14 días de su aplicación.