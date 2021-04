Día Mundial de la Hemofilia: Adaptarse al cambio

Día Mundial de la Hemofilia

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia en todo el mundo, con el objetivo de incrementar la conciencia sobra la hemofilia y otros trastornos de la coagulación hereditarios.

Adaptarse al cambio: Preservar la atención en un mundo nuevo

Acerca de la hemofilia y otros trastornos de la coagulación

Fuente: Federación Mundial de Hemofilia.

Este es un esfuerzo esencial, ya que una mayor conciencia es acompañada de un mejor diagnóstico y acceso a la atención para los millones de personas que permanecen sin recibir tratamiento.La(FMH) empezó a celebrar el Día Mundial de la Hemofilia en 1989 y eligió el 17 de abril para reunir a su comunidad, en honor del aniversario de nacimiento de, fundador de la FMH.El Día mundial de la Hemofilia 2021 se centra en que 'Adaptarse al cambio: Preservar la atención en un mundo nuevo'.Dado el fuerte impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en las personas con trastornos de la coagulación, este objetivo nunca ha sido tan importante. El mundo ha cambiado considerablemente durante este último año, pero hay algo que permanece igual: Estamos en esto juntos.Las personas que padecen un trastorno de la coagulación pueden tener hemorragias más prolongadas que lo normal debido a que su sangre no coagula adecuadamente.También pueden sufrir hemorragias espontáneas en articulaciones, músculos u otras partes del cuerpo. Hay varios tipos de trastornos de la coagulación y algunos son más comunes que otros.Las personas con hemofilia, unpoco común que afecta a una de cada 10,000 personas, no tienen suficiente factor de coagulación VIII (hemofilia A) o, con menor frecuencia, factor de coagulación IX (hemofilia B) en su sangre. La hemofilia es un trastorno con el que generalmente nacen las personas, pero en raras ocasiones también puede aparecer en el transcurso de la vida.El trastorno de la coagulación más común es la enfermedad de Von Willebrand (EVW). Las personas con EVW tienen un problema con una proteína de su sangre llamada factor Von Willebrand (FVW) que ayuda a controlar hemorragias. Generalmente es menos grave que otros trastornos de la coagulación, y muchas personas con EVW podría no saber que la padecen porque sus síntomas son muy leves.Las deficiencias poco comunes de factores de la coagulación son trastornos en los que uno o varios de los factores de la coagulación faltan o no funcionan adecuadamente. Se conoce menos acerca de estos trastornos porque se diagnostican muy rara vez. De hecho, muchos de estos trastornos solo se han descubierto en los últimos 40 años.Los trastornos hereditarios de la función plaquetaria son padecimientos en los que las plaquetas de la sangre no funcionan como debieran, lo que provoca una propensión a hemorragias o moretones.es el nombre del Programa Mundial de Prevención que lideran la Federación Mundial de la Hemofilia y la OMS, con el fin de prevenir y reducir las complicaciones de esta enfermedad.Las cinco recomendaciones que las personas con hemofilia deben tener en cuenta, para mantenerse sanas son:1. Someterse a un chequeo médico anual.2. Vacunarse contra la Hepatitis A y B. Ambas infecciones pueden tener complicaciones en pacientes con hemofilia.3. Tratar pronto los sangrados: reconocer las señales iniciales de un sangrado e identificar cuáles de estos podrían ser graves.4. Hacer ejercicio para fortalecer los huesos y músculos. Los músculos fuertes protegen las articulaciones.5. Someterse a exámenes de control con regularidad: Es importante que las personas con hemofilia se sometan periódicamente a análisis de detección de infecciones que se transmiten por medio de la sangre.