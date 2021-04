Sáenz quiere publicar los nombres de los que organizan fiestas clandestinas pero no el de los vacunados clandestinos

Gustavo Sáenz, Gobernador de Salta

El mandatario no ha dicho qué ventajas para la salud pública acarreará la publicación de estos nombres, pero su enfática exhortación tropieza con el antecedente inmediato de la negativa de su gobierno a revelar los nombres y apellidos de los que fueron vacunados de forma clandestina por su Ministro de Salud Pública antes del 15 de marzo de 2021.

Bien es verdad que ante la avalancha de peticiones ciudadanas para que se conozcan los nombres de losen Salta el gobernadoracordó in extremis y no antes de una formidable presión de la opinión pública enviar a los medios una lista parcial de 22 personas, todas las cuales siguen en su gobierno, a pesar de haber sido vacunados sin derecho.También sigue en el gobierno, y como si nada hubiera pasado, el Ministro de Salud Pública, señor, responsable directo de haber autorizado la vacunación prioritaria de los funcionarios, en momentos en que la ciudadanía reclamaba normas claras y comportamientos transparentes para decidir el orden de los colectivos con derecho a ser inmunizados.Desde el punto de vista del interés ciudadano, no es lo mismo conocer la identidad de los funcionarios que emplean indebidas influencias para saltarse el orden vacunatorio y postergar a otros ciudadanos con derecho, que saber quiénes son los que organizan fiestas clandestinas.En todo caso, parece injusto que el Gobernador no haya tomado ninguna medida con los vacunados clandestinos y mantenga a todos en su gobierno, y que con los organizadores de fiestas clandestinas, además de multarlos, quiera(una especie de doble sanción).Mucho mejor sería que el Gobernador, frente a, como lo son las fiestas y los pinchazos clandestinos tuviera la misma vara de medir y exigiera la misma transparencia y responsabilidad, sea quien sea el que haya transgredido las normas.