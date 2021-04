El derecho de las personas a callar cuando se les obliga por la fuerza a revelar sus enfermedades

Imagen ilustrativa

En esta línea, nos ha parecido muy útil y esclarecedora, la opinión del profesor Enrique Villanueva, presidente de la Comisión Central de Deontología del CGCOM y Académico de número de la Real Academia de Medicina de Granada, que con ocasión de la implantación en España de la llamada historia clínica digital, ha razonado sobre si es lícito que un paciente pueda ocultar datos de su historia clínica por la trascendencia que estos datos puedan tener, no sólo sobre el paciente, sino sobre terceros, la sociedad y la seguridad del médico.

Sobre este punto, el profesor Villanueva ha dicho lo siguiente:«Si decide hacer uso del sistema sanitario, que el estado le ofrece, tendrá que atenerse a ciertas normas, que el prestador del servicio puede declarar de obligado cumplimiento.El sistema de protección a la salud, previsto en la Constitución, es un derecho legal, es decir, el Estado puede regular como se lleva a cabo y de qué modo. Las restricciones a esta potestad reguladora del estado las impone el capitulo I de la Constitución, en la que se enuncian los derechos fundamentales de las personas y el modo de hacerlos efectivos bajo la protección del estado. Entre ellos, se encuentra la protección al honor, la dignidad y la privacidad. El estado ha de prestar sus servicios respetando los derechos fundamentales.El problema se plantea cuando de hacerlo a ultranza se lesionan otros derechos de igual rango. Se obliga entonces a buscar la proporcionalidad y el menor daño. En esta materia la formulación sería: ¿aunque se corra un mínimo riesgo de no garantizar la privacidad, los beneficios derivados de la medida son superiores? ¿Para quién?Los individuos tienen un cierto deber jurídico de sacrificarse en pro del bien común, pero ello esta subordinado a que el sacrificio que se le imponga no sea excesivamente oneroso y que el ciudadano obtenga de él un beneficio sin causar perjuicio a otros, que como el paciente y la sociedad, tiene idénticos derechos.Si yo con mi silencio no perjudico directamente a nadie y el perjuicio lo soporto íntegramente yo, tengo derecho a callar aquello que crea conveniente para preservar mi intimidad. Estimo que es una potestad del paciente a la que tiene derecho. El estado, en su organización administrativa, no tendría derecho a vulnerar y coaccionar al paciente obligándolo a trasmitir una información sobre hechos que afectan a su intimidad personal mas sensible, habida cuenta de que no se le puede garantizar al 100% que gestionará esa información recibida con máxima seguridad.Ante esta debilidad del sistema, el paciente tiene derecho a callar. ¿Quien pondera lo que es mas relevante para un individuo? ¿Por qué un sistema se ha de construir sobre la información suministrada por el paciente, si esta nace de la coacción? En origen sería ilícita. ¡Si usted quiere ser tratado por el sistema Nacional de salud, que usted contribuye a sostener, con sus impuestos, esta son las reglas, si no las acepta no se le trata! Este planteamiento es inmoral.En principio un sistema nacional de intercomunicación, para un acceso universal a la historia clínica, esta orientado a un fin loable como es que el paciente pueda ser tratado en todo el territorio nacional, en el que, por el sistema organizativo de la sanidad, esta se encuentra dispersa en distintos sistemas estancos. El beneficiado es el paciente, luego el paciente puede renunciar a ese beneficio en aras de preservar su privacidad en un sistema no seguro al 100%. Creo que el paciente tiene derecho a restringir su información, salvo muy excepcionales situaciones que son aquellas que la ley 41/2002 contempla para eximir del consentimiento: la salud pública y daños a terceros».