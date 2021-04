Coronavirus: 57.350 muertos y 2.497.881 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 228 personas murieron y 24.130 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández anunció la llegada de más vacunas rusas y chinas a mediados de abril para "acelerar el ritmo de la vacunación" y apeló a la conciencia social para respetar las medidas de restricción que apuntan a mitigar la segunda ola.

Llegada de vacunas

En el mundo

Según las cifras oficiales informadas esta tarde, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 57.350, en tanto que los infectados llegaron a 2.497.881, de los cuales 2.203.926 son pacientes recuperados y 236.605 casos confirmados activos.El Ministerio de Salud indicó que son 3.718 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 59,1% en el país y del 67% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).El número de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 12.452, Ciudad de Buenos Aires 2.601, Catamarca 128, Chaco 224, Chubut 193, Corrientes 433, Córdoba 1.867, Entre Ríos 452, Formosa 100, Jujuy 54, La Pampa 214, La Rioja 60, Mendoza 1.056, Misiones 170, Neuquén 175, Río Negro 208, Salta 247, San Juan 226, San Luis 443, Santa Cruz 176, Santa Fe 1.427, Santiago del Estero 223, Tierra del Fuego 151 y Tucumán 850.En este contexto el presidente Fernández anunció la llegada de más vacunas rusas y chinas contra el coronavirus a mediados de abril, y apeló a la conciencia social para respetar las medidas de restricción en el primer día de su implementación para mitigar la segunda ola de la enfermedad.En tanto, a través del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el Gobierno nacional convocó a la oposición a conformar una comisión conjunta para el seguimiento de la evolución de la pandemia en el país.En el comienzo de la etapa de restricciones que rige hasta el 30 de abril debido al incremento de contagios de Covid-19, el Presidente aseguró que "todas las medidas son insuficientes si la gente no toma conciencia de la real dimensión del problema".En ese sentido, Alberto Fernández pidió "mayor conciencia social" para "cumplir con las medidas" de restricción y "así ganar tiempo para seguir vacunando" y frenar los contagios masivos.En una entrevista radial, Fernández confirmó que "están entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación y seguir vacunando" porque de esa manera el coronavirus se vuelve "una enfermedad llevadera y no termina con la vida de la gente".En el plano internacional, la imparable suba de contagios en Sudamérica generó nuevos récords de casos en algunos países, ocupación casi plena de camas de cuidados intensivos en otros, fortalecimiento de las restricciones y el cambio de la composición demográfica en tres estados sureños en Brasil por superar las muertes a los nacimientos, mientras Asia también padece una severa ola de infecciones.Los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que apoyaron a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, están desde febrero en colapso sanitario, pero ahora sumaron un dato central: por primera vez en cuatro décadas registraron más muertes que nacimientos, según datos de la Asociación Nacional de Registro de Personas Naturales (Arpen).Chile, en tanto, registró un récord diario con 9.171 nuevos casos, que confirman que el país atraviesa un momento crítico de la pandemia.Además de superar por primera vez los 9.000 contagios, los muertos en Chile fueron 129 en la última jornada, según el Ministerio de Salud, cuyo titular, Enrique Paris, advirtió que el país "está viviendo un momento crítico", por lo que urgió a "respetar la cuarentena y reducir la movilidad".Por su parte, Perú extendió hasta el domingo 18 el paquete de medidas implementadas para amortiguar la pandemia, mientras el país se acerca a los 54.000 muertes por Covid-19 y a dos días de las elecciones generales del domingo.