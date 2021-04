Coronavirus: 56.832 muertos y 2.450.068 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 199 personas murieron y 22.039 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 56.832 los fallecidos y 2.450.068 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Este miércoles fue récord de casos por segundo día consecutivo, después de que el martes se hubieran registrado 20.870 infectados en 24 horas, la marca más alta desde el pico del 21 de octubre de 2020, cuando hubo 18.326 nuevos casos.La cartera sanitaria indicó que son 3.706 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,1% en el país y del 64,5% en el Área Metropolitana Buenos Aires.De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 4.713.723, de los cuales 4.008.106 recibieron una dosis y 705.617 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 6.438.096.Un 61,43% (13.539 personas) de los infectados de este miércoles (22.039) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 2.450.068 contagiados, el 88,75% (2.174.625) recibió el alta y 218.611 son casos confirmados activos.El reporte consignó que murieron 110 hombres y 85 mujeres, mientras que 3 personas de la provincia de Buenos Aires y 1 de Neuquén fueron registradas sin dato de sexo.En este marco, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para contener la segunda ola de coronavirus que regirán desde las 0 hora del viernes.El Presidente afirmó que se vedarán las reuniones en casas particulares y al aire libre para más de 20 personas, los bingos y discotecas permanecerán cerrados y los bares y restaurantes deberán cesar su actividad a las 23.Tampoco se podrán realizar actividades deportivas en lugares cerrados y en el AMBA la utilización del transporte público estará reservado a los trabajadores esenciales y a la comunidad educativa.Además estará restringida la circulación de personas entre las 0 y las 6 de la mañana."Las próximas tres semanas son clave" para bajar la velocidad de los contagios de coronavirus, dijo el jefe de Estado en un mensaje televisado y agregó: "No me gusta que se haga política con la pandemia.""Lo cierto es que el relajamiento social continuó en los últimos días y el virus está volviendo con vigor. Argentina entró en la segunda ola de contagios", aseguró el jefe de Estado en uno de los pasajes de su alocución.En ese sentido, Fernández apuntó que los casos aumentaron el 26 por ciento en el país y el 53 por ciento en el AMBA, desde donde el coronavirus "se irradia" al resto del territorio nacional.Fernández aseguró que las nuevas medidas tendrán en cuenta la productividad y la presencia en las escuelas.En este sentido, la ministra de Seguridad, Sabina Frederich, se reunirá este jueves a primera hora con el Secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, y con los jefes de las cuatro fuerzas federales para "ultimar detalles" sobre "una serie de líneas de trabajo" que se aplicarán en todo el territorio nacional para controlar las nuevas medidas de restricción.Por su parte, el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ofrecerá este jueves una conferencia de prensa para detallar las nuevas medidas que se implementarán en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la situación sanitaria y tras los anuncios del presidente Alberto Fernández para enfrentar la segunda ola de coronavirus.Algunas provincias ya comenzaron a aplicar medidas restrictivas ante el aumento de casos.Chubut restringió por decreto a partir de este miércoles la circulación nocturna de vehículos y personas y dispuso la prohibición, en principio por un término de dos semanas, de "todo tipo de reuniones con más de diez participantes".Y Córdoba analizará este jueves con los intendentes la situación sanitaria y epidemiológica dado que una docena de comunas dispuso restricciones recientemente y el gobierno provincial apela a la "prevención".En el plano internacional, la canciller alemana Angela Merkel apoya la iniciativa de un confinamiento breve y estricto para neutralizar la propagación del coronavirus en el país, ya que las tasas de contagios son demasiado altas, informó una portavoz del Gobierno.En Estados Unidos se constató que la variante británica del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, es ya la "más común" en ese país según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la nación norteamericana (CDC).En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sintetizó el severo cuadro sanitario que atraviesa Sudamérica al hablar de la "preocupante" suba de infecciones de coronavirus, incrementos que se dan también en otras regiones pero que "en ningún lugar" tienen estas cifras, aunque varios países de Asia batieron récord de contagios.Por su parte, Uruguay mantendrá la no presencialidad en las escuelas al menos hasta el 3 de mayo e insistirá con las medidas para reducir la movilidad, atento a que el país atraviesa "los peores tiempos" de la pandemia.