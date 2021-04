Vizzotti advierte sobre un aumento acelerado de casos y que la segunda ola 'es un hecho'

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Carla Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió esta mañana que se registra "un aumento sostenido y acelerado" de casos de coronavirus en el país y ratificó que "la segunda ola ya es un hecho".

Los cuidados

El PAMI y el plan de vacunación

Las reuniones sociales, principales fuentes de contagio

Reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

"Esta situación no excede al contexto global", dijo la ministra en una rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que destacó que "hay un aumento importante de demanda espontánea y una tensión en algunas regiones en el sistema de salud".Vizzotti destacó que la Argentina "haya empezado a vacunar antes del aumento de casos y del instalamiento de esta segunda ola", y precisó que ya se inmunizó el 90 por ciento del personal de salud en todo el país con una dosis.La ministra dijo que esta tarde "se terminarán de consensuar las medidas que se van a implementar" y afirmó que se tratará de iniciativas "localizadas y transitorias, sin impactar en medidas productivas comerciales y acciones de esparcimiento que no son fuente de infección, y tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad".Vizzotti dijo que "las próximas tres semanas son clave" en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país y, en ese sentido, afirmó que se necesita "bajar la transmisión del virus para vacunar a quienes tienen más riesgo" en ese lapso de tiempo.La funcionaria recordó que una de las claves de las medidas de cuidado en el marco de la segunda ola de coronavirus es la ventilación de los ambientes, al punto que el aire resulte incluso molesto."Tiene que ser cruzada y constante. No es suficiente abrir la ventana un ratito. Tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar, aunque haga frío y se vuelen los papeles", dijo.Vizzotti afirmó también que PAMI "colaborará y complementará en la ciudad de Buenos Aires" el plan de vacunación contra el coronavirus y dijo que esa ayuda se extenderá luego a "otros grandes conglomerados urbanos"."El presidente, Alberto Fernández, le pidió a la titular del PAMI, Luana Volnovich, que pueda colaborar y complementar en la ciudad de Buenos Aires para dar apoyo a los planes estratégicos de vacunación", explicó."Las principales fuentes de contagio de coronavirus son las reuniones sociales", advirtió la titular de la cartera sanitaria.“La mayoría de los contagios no se da en los lugares con protocolo, las fábricas o las aulas. Hay que transmitir la atención y el cuidado en momentos donde estamos con alguien que luce sano y tenemos confianza", indicó.Vizzotti fue invitada a participar esta tarde de la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para explicar la situación epidemiológica del país y el plan de vacunación del Gobierno nacional.Fuentes parlamentarias señalaron a Télam que la ministra confirmó su presencia en la reunión de la Comisión de Salud, que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán), que se realizará a partir de las 16 de manera virtual.Vizzotti responderá las inquietudes de los legisladores y legisladoras de todos los bloques que integran la comisión sobre el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno y las posibles medidas ante el aumento de casos de Covid-19.La reunión, que se dará en medio de un aumento pronunciado de los contagios, constituirá la primera visita de la ministra de Salud de la Nación al Congreso tras la renuncia de Ginés González García.