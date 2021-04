Coronavirus: 55.941 muertos y 2.363.251 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 83 personas murieron y 14.430 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras que la ministra de Salud, Carla Vizzoti, confirmó que el país comenzó a transitar la segunda ola de la pandemia.

Segunda ola

Semana Santa

La situación en el mundo

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados hoy por el Ministerio de Salud, suman 55.941 los fallecidos y 2.363.251 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que hay 3.639 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,8% en el país y del 61,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Según el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, los inoculados son 4.095.265, de los cuales 3.412.842 recibieron una dosis y 682.423 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 5.211.545.De los 2.363.251 contagiados, 2.112.266 recibió el alta y 195.044 son casos confirmados activos.El reporte consignó que murieron 49 hombres y 32 mujeres, mientras que 1 persona de Córdoba y 1 de Formosa fueron registradas sin dato de sexo.El parte precisó que murieron 21 hombres en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 6 en Córdoba; 4 en Formosa; 2 en Jujuy; 1 en Río Negro; y 10 en San Luis.También fallecieron 14 mujeres en Buenos Aires; 5 en Ciudad de Buenos Aires; 1 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 3 en Jujuy; 2 en Mendoza y 4 en San Luis.El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 52.292 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 8.932.772 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.En este contexto la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó hoy que Argentina comenzó a transitar "la segunda ola" de contagios de coronavirus y, al igual que su par de Educación, Nicolás Trotta, dejó en claro que "los contagios se generan en el ámbito social" y "no en fábricas o en aulas", donde las actividades "se rigen con protocolos"."Creemos que empezamos la segunda ola, con un aumento sostenido de casos, lo que genera preocupación", dijo Vizzotti a radio AM530.La funcionaria afirmó que "las actividades con protocolo no son fuentes de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados, sin ventilación, con proximidad y sin distanciamiento".La otra estrategia será vacunar lo antes posible a los mayores, "porque el 80% de los fallecidos tiene más de 60 años, mayormente más de 70 años".A su vez, Vizzotti dijo que el país está "en condiciones de aumentar la vacunación diaria" contra la Covid-19 en la medida que aumente la llegada de vacunas, y explicó los beneficios de ampliar la cantidad de población inoculada con una sola dosis.En diálogo esta vez con la TV Pública, la funcionaria fue optimista porque tanto laboratorios privados como estatales en el mundo "están trabajando para escalar la producción (de la vacuna), no solo donde ya la están produciendo sino para hacer transferencia de tecnología" y así fabricarla en más países.Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, llamó a reforzar los cuidados en las salidas y encuentro por el feriado de Semana Santa, tras hacer una recorrida por vacunatorios y centros de testeo en la provincia de Mendoza.Lammens estuvo en Mendoza y ayer mantuvo reuniones con el gobernador Rodolfo Suárez, autoridades provinciales y prestadores turísticos locales."Será un fin de semana largo muy especial, donde tenemos que ser muy estrictos con las medidas de cuidado y no relajar el cumplimiento de los protocolos. Así como disfrutamos la temporada de verano sin afectar la curva de contagios, debemos ser más responsables que nunca", agregó el funcionario nacional en conferencia de prensa.A nivel global, el coronavirus redoblaba hoy su avance con otro rebrote en China, un fuerte aumento de casos en India y nuevas o ampliadas restricciones en Japón, Francia, Italia y Canadá, en medio de un creciente agravamiento en Sudamérica, sobre todo en Brasil y Chile, en este último caso a pesar de su exitosa campaña de vacunación.En otro día marcado por la tragedia de la pandemia de la Covid-19 que arrasa en Brasil, donde recientemente se descubrió una nueva variante más contagiosa del virus, fallecieron 3.950 personas, la cifra máxima notificada hasta ahora, mientras que el promedio móvil alcanzó por sexto día consecutivo el valor más alto registrado, con 2.971 muertes al día.Marzo también batió el récord absoluto en cuanto a fallecimientos; con 66.868 en total, más del doble del segundo mes con la mayor cantidad de víctimas, es decir, julio de 2020 (32.912 muertes), replicó el diario Folha de Sao Paulo.La región sudamericana también reportó hoy un alarmante récord de casos diarios en Chile, con 8.830, pese a su exitosa campaña de vacunación contra la Covid-19, que acumulaba 6.795.818 inoculados, por lo que el Gobierno resolvió el cierre de todas sus fronteras a partir del próximo lunes por 30 días, la limitación de viajes al extranjero y la prohibición del ingreso de extranjeros no residentes.Además, el Ministerio de Salud registró 193 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que elevó el total a 23.328, y más de 90% de ocupación de camas críticas a nivel nacional.A fin de intentar frenar la entrada en el país de las variantes brasileñas del coronavirus, Bolivia anunció hoy el cierre de su frontera con Brasil durante al menos una semana desde esta medianoche, con ambos países en una delicada situación epidemiológica.En América del Norte, mientras el gobierno de Estados Unidos lanzó hoy una campaña bilingüe con celebridades para alentar la vacunación contra el coronavirus ante la renuencia de la ciudadanía, Canadá dispuso el confinamiento para las ciudades de Quebec, Levis y Gatineau, debido a un fuerte aumento de los casos de coronavirus.