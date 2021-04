Se celebra hoy el Día Nacional del Donante de Médula Ósea

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Nacional del Donante de Médula Ósea

Se celebra hoy en Argentina, como cada año el 1 de abril, el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, recordando la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI, adherido al Banco Mundial donde ya hay registrados más de 22 millones de donantes voluntarios.

Para ser donante voluntario

Por qué donar

El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI fue creado en adhesión al Banco Mundial con el fin de dar oportunidad de recibir un tratamiento a las personas con indicación de trasplante que no tienen un donante compatible en su grupo familiar. Desde su creación en 2003 más de 500 argentinos recibieron un trasplante con donante no emparentado.

El INCUCAI recuerda que cada año cientos de personas son diagnosticadas por enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos. Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido popularmente como trasplante de médula ósea.

Sin embargo, sólo entre un 25% y un 30% de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante no emparentado, a través de los registros de donantes voluntarios, entre ellos el Registro Argentino, que constituyen la Red Mundial Bone Marrow Donors Worldwide (conocida como Banco Mundial).

Desde su creación en el año 2003 el Registro Nacional de CPH posibilitó que más de 800 pacientes que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan a un trasplante de Médula Ósea con donante no emparentado. En este período, el Registro aportó 73 donantes, 54 para pacientes argentinos y 19 para pacientes del extranjero.

En 2016 se concretaron 949 trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. De este total 581 fueron autólogos, 285 alogénicos con donante emparentado y 83 alogénicos con donante no emparentado. El Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI aportó 16 donantes argentinos, que permitieron que 8 pacientes de nuestro país y 8 pacientes extranjeros de 6 países (Francia, Alemania, Italia, Uruguay, Portugal y 3 de Estados Unidos) accedieran a un trasplante de CPH.

El Registro Nacional de CPH cuenta con más de 165 mil donantes inscriptos, los que forman parte de los más de 28 millones de donantes de la Red Mundial. Esto posibilita que cada vez que una persona requiere un trasplante la búsqueda se realice entre todos los donantes registrados en el mundo.

Para ser donante se requiere estar sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. Hay que dirigirse al Centro de Donantes más cercano y donar una unidad de sangre. Estos Centros funcionan en los Servicios de Hemoterapia de 58 hospitales de todo el país. Un técnico informará a los donantes sobre el tema para completar su ficha de inscripción.

Con el consentimiento informado del donante se dona una unidad de sangre, de la cual se toma una pequeña muestra para realizar el análisis de su código genético (HLA), cuyos datos se ingresan a la base informatizada del registro. Las CPH sólo se donan si hay alguien que lo necesite y que sea un 100% compatible con el código genético del donante.