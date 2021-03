Científicos consideran 'extremadamente improbable' que el COVID-19 saliera de un laboratorio

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El grupo de científicos internacionales seleccionados por la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen del virus SARS-CoV-2 ha hecho público el informe con sus conclusiones sobre la investigación que llevaron a cabo en China, en el que establecen que el origen animal del virus es la causa más probable de la pandemia de COVID-19 y consideran un escape de laboratorio como “extremadamente improbable”.

Nadie tiene pruebas de que proceda de un laboratorio

Sí hay pistas sobre el origen animal

Papel del mercado de Wuhan

Continuación de las investigaciones

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/03/1490272

, dijo, director del equipo científico, en una rueda de prensa en la que se presentó el informe.El director general de la agencia de la ONU, por su parte, ha señalado que, dijo el doctorEl documento, de 120 páginas, señala que los expertos internacionales examinaron cuatro hipótesis sobre el origen dely les dieron un grado de probabilidad:- transmisión zoonótica directa (de animal a persona): Probable- introducción del virus a través de un huésped intermedio seguido por una transmisión zoonótica (es decir, de un animal a otro y de este a una persona): Muy probable- introducción a través de una cadena de frío/alimentaria: Posible- escape de un laboratorio: extremadamente improbableLos 17 científicos, procedentes de diferentes países y campos, como la medicina, la veterinaria o la biología llegaron a sus conclusiones por consenso, según explicaron en rueda de prensa, donde reconocieron haber recibido presiones políticas de diferentes países.Preguntados sobre porqué consideran que el escape de laboratorio es la menos probable, Benenbarek dijo:”., explicó Benenbarek.En el informe, entre los argumentos en contra de esta hipótesis, los científicos señalan queNo obstante, reconoció quey, por lo tanto, aseguró que no pueden concluir más de lo que han concluido.También reconoció que ese no era el foco de su investigación debido a esa falta de pruebas mientras que, si tenían otras “muchas pistas y otros estudios a los que mirar” sobre el origen animal del virus (muy probablemente un murciélago), e incluso sobre su posibilidad de transmisión a través de la cadena alimentaria o la cadena de frío.Por eso, agregó que hasta que los científicos “no tengan una pista firme” que los lleve a una dirección, mantienen abiertas las otras posibilidades. “Es un proceso lento y complejo que demanda que no nos precipitemos en las conclusiones”, agregó.Uno de los puntos que no está claro en todo el proceso de transición, por ejemplo, es el papel que jugó el mercado de Huanan, enLas investigaciones indican que hubo casos iniciales que no tenían ninguna relación con el mercado dey en diciembre ya había una considerable transmisión del virus en la ciudad que tampoco puede asociarse con ese lugar., dijo la profesora, una de las integrantes del equipo.Estas informaciones,, dice el informe.Por todo ello, los científicos indicaron que se tienen que continuar las investigaciones en colaboración con China, y que deben incluir incluso el explorar los casos sospechosos que se produjeron enal mismo tiempo de que se detectó la existencia del virus.Una de las recomendaciones en el informe es que, para futuros estudios, las autoridades chinas compartan todos los datos en bruto que se necesitan., indicó por su parte el doctor Tedros.El director de la Organización Mundial de la Salud concluye que serán necesarios “más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas” y “potencialmente misiones adicionales con especialistas”, que asegura estar “listo a desplegar”.