La Argentina supera los 55.000 muertos por coronavirus

Imagen ilustrativa

Otras 146 personas murieron y 8.238 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, el Gobierno nacional decidió hoy suspender a partir del sábado próximo los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy que la Anmat recomendó autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en el grupo de mayores de 60 años.

Suspenden vuelos desde Brasil, Chile y México

Autorizan la Sinopharm para mayores de 60

En Europa

El Ministerio de Salud informó que, con los últimos registros, suman 55.092 los fallecidos registrados a nivel nacional y 2.278.115 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que son 3.585 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,9 % en el país y del 57,8 % en la Área Metropolitana Buenos Aires.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, fueron inoculadas 3.446.433 personas, de las cuales 2.800.242 recibieron una sola dosis y 646.191 dos, mientras que se distribuyeron en todo el país 4.197.945.Un 61,9 % (5.100 personas) de los infectados de hoy (8.238) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.De los 2.278.115 contagiados, el 90.27 % (2.056.472) recibió el alta y 166.551 son casos activos.El reporte consignó que murieron 80 hombres y 64 mujeres, en tanto que una persona de la provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de Santa Fe fueron registradas sin dato de sexo.Mientras tanto el Gobierno nacional decidió hoy suspender a partir del sábado próximo los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México, debido a los crecientes casos de coronavirus en esos países, informaron fuentes oficiales.La medida entrará en vigencia desde el sábado, de acuerdo a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a los tres países mencionados se suma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyos vuelos hacia la Argentina ya se encuentran suspendidos.Asimismo la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó hoy al Ministerio de Salud autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en el grupo de mayores de 60 años.La Anmat indicó que "la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto".La inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años.Esto sucede en momentos en que en algunas provincias. como la de Buenos Aires, se produce un incremento de casos y los expertos advierten por la llegada de una segunda ola de coronavirus.En este sentido, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy sobre un aumento de contagios de coronavirus en la región, pidió reforzar los cuidados porque "la pandemia no pasó" y no descartó que se deban volver a "restringir actividades".A su vez, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, apeló hoy a aumentar los cuidados exhaustivos y la conciencia social por la disparada de casos de coronavirus en países limítrofes, y adelantó que "alguna restricción" local va a establecerse ya que la vacunación "no detiene la circulación del virus".En el plano internacional, Alemania generalizará a partir del domingo los test de coronavirus obligatorios de menos de 48 horas de antigüedad para viajeros procedentes del exterior en avión, anunció el Gobierno, preocupado por la avalancha de turistas hacia Mallorca (España).Por su parte Francia ampliará a otros tres departamentos el confinamiento parcial que rige ya en una parte del país, incluyendo París, ante la situación "crítica" que presentan los hospitales frente a la tercera ola de coronavirus, anunciaron hoy las autoridades.En tanto, la Unión Europea reclama a AstraZeneca que no exporte vacunas hasta cumplir con entregas al bloque y Pfizer anunció que empezó ensayos clínicos para probar su vacuna en niños.En la región, la cifra de muertos por coronavirus en Brasil, que ayer superó los 300.000, podría llegar a 400.000 en dos meses o incluso antes si el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro se sigue negando a adoptar una cuarentena nacional, advirtieron hoy autoridades de salud.En Chile, casi 14 millones de personas, cerca del 70% de la población, entraron hoy en una nueva cuarentena debido a un fuerte aumento de los casos de coronavirus.Y en Paraguay, la mutación brasileña de la Covid-19 detectada por primera vez en la ciudad brasileña de Manaos ya circula en varias regiones de Paraguay, informó el Ministerio de Salud, que atribuyó a esa causa el alto nivel de contagios en el país desde hace semanas.