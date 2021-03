En Salta todos quieren ser 'estratégicos'

Imagen ilustrativa

El anexo de la resolución 2883/2020, de 29 de diciembre, preveía la posibilidad de que la vacuna llegara de forma prioritaria a lo que vagamente se denominó «otras poblaciones estratégicas», pero decía también estas debían ser definidas por los gobiernos provinciales.

Marco ético de la priorización de la vacunación en España

El 'modelo mixto' y sus principios

Principios del procedimiento

Grupos de población identificados

Los varones, más vulnerables que las mujeres

Orden de prioridad inicial

Conclusiones

Sin embargo, el gobierno de Salta no hizo nada para definir a las poblaciones estratégicas y empezó a vacunar sin control ni registro (al menos visibles) a funcionarios, amigos y parientes, con el agravante de que lo hizo a escondidas, sin conocimiento ni control ciudadano.Cuando a finales de febrero pasado (y no antes de que el Presidente de la Nación cesara al ministro González García) se dictó la resolución 712/2021, los ciudadanos tuvieron alguna idea de lo podría llegar a considerarse, desde el punto de vista reglamentario, «personal estratégico».Entonces, la presión social sobre el gobierno de Salta se volvió insoportable, y el ministro de Salud Pública, que había opuestopara negarse a cumplir con su deber de informar, se vio de golpe desautorizado por el Gobernador de la Provincia, que ordenó que la lista de vacunados -ahora y no antes llamados «estratégicos»- se hiciera pública.El gobierno de Salta publicó entonces una lista de 22 personas, considerada insuficiente, parcial y sesgada por una mayoría de ciudadanos, convencidos de que en la Provincia en la que se han vacunado cerca de 85.000 personas desde diciembre pasado, al menos 1.000 sonDespués de que la lista de 22 se hiciera pública, y con independencia del revuelo político que pudo haber provocado la inclusión en ella de prominentes colaboradores del Gobernador provincial, diversos sectores sociales reclaman al gobierno que se les dé el tratamiento de «personal estratégico», a los fines de la aplicación de la vacuna.«¿Por qué este va a ser estratégico y yo no?», se preguntan hoy muchas personas en Salta.Así por ejemplo, los choferes del transporte público, los comerciantes, los vendedores ambulantes, los jugadores de fútbol, los viajantes, los empleados administrativos que atienden al público, las peluqueras, los dentistas y un número bastante significativo de profesiones, cada una de las cuales se considera a sí misma «estratégica» como la que más.Muchos de ellos reproducen los argumentos justificativos favoritos de algunos funcionarios vacunados y dicen: «yo camino la Provincia».Este caos reivindicativo ha sido propiciado, sin dudas, por el gobierno provincial, pues ha sido este el que ha hecho que entre los ciudadanos cunda la impresión de que el gobierno incluye en esta categoría a quien quiere, sin importar mucho lo que el «estratégico» o la «estratégica» hacen en favor de la sociedad.¿Dónde está el error? Pues todo indica que está en la palabra utilizada: «estratégico».El pasado 2 de diciembre de 2020, el Grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial de Salud de España, integrado por expertos del Ministerio de Sanidad, de las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, de asociaciones profesionales y sociedades científicas y del Comité de Bioética de España, publicó un documento titulado «Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España».Se trata de un documento extenso (107 páginas) que, en lo que aquí interesa, desarrolla todo un capítulo dedicado a laEl punto 3.4 de este documento, dedicado alde la vacunación, detalla los principios y valores que rigen la evaluación de los grupos de población a priorizar.En esta parte del documento se expresa lo siguiente:«La distribución y priorización de los recursos sanitarios debe decidirse atendiendo a los principales principios bioéticos aceptados universalmente, los cuales derivan esencialmente de los Acuerdos y Tratados internacionales ratificados por España, entre los que destacan, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UEy, en el ámbito específicamente bioético, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y el Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina (Convenio de Oviedo). Y también, debe establecerse de conformidad con los principios, valores y derechos consagrados en nuestra Constitución.Y si bien la distribución y priorización de los recursos sanitarios es siempre necesaria, más aún en un contexto como el que estamos viviendo, es indispensable atender el contexto humano al que afecta la decisión, sobre todo, cuando se trata de grupos sociales especialmente vulnerables.La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos dispone en su artículo 14 que “2. Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, los progresos de la ciencia y la tecnología deberían fomentar: a) el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano”; “d) la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo”.Y el Convenio de Oviedo dispone en su artículo 3 que: “Las Partes, teniendo en cuenta las necesidades de la sanidad y los recursos disponibles, adoptarán las medidas adecuadas con el fin de garantizar, dentro de su ámbito jurisdiccional, un acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad apropiada”».El documento continúa diciendo, que en base a lo que dispone el Ordenamiento jurídico español (artículo 20.2 parr. 3º de la Ley 16/200322) el sistema sanitario nacional «incorpora un modelo mixto que, partiendo del principio de igualdad, completa esta visión con los principios de equidad y de protección frente a la vulnerabilidad, así como con los principios de eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas».En dichode priorización para la vacunación operan varios principios, sobre la base de que los enunciados en primer lugar tienen un valor preferencial:1.todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es igualmente digno y socialmente útil, en base al valor universal de la dignidad humana. En consecuencia, cada persona debe ser considerada y tratada con igual dignidad y derechos. Este principio prohíbe establecer prioridades en el acceso a las vacunas basándose únicamente en características tales como raza, etnia, religión, sexo, edad, nacionalidad, origen, discapacidades, condición económica o social y otros.2.Con carácter general, es el principio idóneo para distribuir un recurso esencial para la salud, como es la vacuna contra la COVID-19. Su formulación más sintética es “a igual necesidad, igual acceso al recurso”. Este principio debe modularse de acuerdo con los otros mencionados.3.exige tener en cuenta en la priorización de la vacunación las vulnerabilidades, desigualdades, riesgos y necesidades de los grupos que, debido a factores sociales, geográficos o biomédicos subyacentes, corren riesgo de sufrir peores consecuencias por la pandemia. También incluye garantizar la igualdad en el acceso de la población a las vacunas COVID-19, en particular poblaciones socialmente desfavorecidas. Este principio establece que, en muchos casos, puede ser más justo dar preferencia a los grupos de mayor vulnerabilidad. Este principio, junto al de reciprocidad que se expone más adelante, también sustenta la priorización de aquellos que, en el beneficio de terceros, exponen más intensamente su salud.4.en relación con el anterior principio, la protección de las personas con discapacidad en contextos de especial vulnerabilidad constituye un deber ético-legal asumido por nuestro ordenamiento a través de la ratificación de la Convención de derechos de las personas con discapacidad. Con carácter general, las personas con discapacidad participan de circunstancias análogas a cualquier ciudadano y, por tanto, no deben ser objeto ni de un trato preferente, ni tampoco discriminatorio, únicamente por razón de su discapacidad. Sin embargo, un caso particular que justifica su priorización es el de las personas con discapacidad que precisan intensas necesidades de apoyo para el desarrollo de sus vidas. Por lo general, se trata de personas que han sido clasificadas por la ley 39/2006 con el Grado III de gran dependencia. Estas personas están más expuestas a contagios y a contagiar, puesto que requieren de una relación constante y de gran proximidad con los prestadores de apoyo.5.exige atender prioritariamente a los derechos e intereses de los menores en la adopción de aquellas decisiones que pueden afectarles. El principio se deriva de la Convención de derechos del niño y exige no solo atender al riesgo para la salud e integridad de los menores, sino también a otros derechos, esenciales para su desarrollo, como son, en especial, el derecho a la educación, el derecho a preservar sus relaciones familiares o el de integración y participación activa en la comunidad.6.incluye la obligación de proteger y promover la salud pública y el bienestar socioeconómico a corto y largo plazo, como uno de los principales determinantes de salud. Esto incluye considerar la capacidad de cada grupo de población para desarrollar acciones que impacten en la reducción de la mortalidad y la morbilidad por COVID-19, minimizar el impacto social y económico y asegurar el funcionamiento continuo de los servicios esenciales, incluidos los servicios de salud. El principio incluye maximizar los beneficios y minimizar las complicaciones (o efectos adversos) para la población. A fin de evitar conflictos entre el beneficio para el individuo y para la población, busca un equilibrio que permita conseguir el máximo beneficio para ambos. El primer principio de la bioética “Primero no hacer daño” (primum non nocere) orienta la aplicación del principio de beneficio social en la medida que el interés colectivo encuentra como límite sustancial y primario el que el individuo no sufra un daño en su integridad.7.Supone proteger especialmente a quienes soportan importantes riesgos y cargas adicionales por la COVID-19 por estar dedicados a salvaguardar el bienestar de los demás, incluida la salud. Este principio justifica el acceso prioritario a los recursos escasos por parte de las personas que arriesgan su propia salud o vida para combatir la pandemia.Además de atenderse a los principios descritos, la toma de decisiones para la priorización debe basarse fundamentalmente en la evidencia científica. Los principios se aplicarán adaptándose a los nuevos conocimientos sobre la enfermedad y las vacunas, y a la disponibilidad y características de las mismas. Si se producen cambios en la evidencia, estos deben darse a conocer.Junto a dichos principios de carácter sustantivo, que deben ser atendidos a la hora de establecer los criterios y grupos a priorizar en el acceso a la vacuna en las diferentes fases, los siguientes principios de orden más procedimental deben informar también sobre la toma de decisiones a la hora de llevar a cabo dicha priorización:Incluye la participación de la población afectada en la toma de decisiones, tomando en consideración la diversidad de opiniones presentes en una sociedad plural.Para que los ciudadanos puedan participar necesitan de una información fiable y comprensible, así como de una educación básica en materia de salud pública. En esa educación se subrayará la importancia de las vacunas para la salud pública, así como la justificación de los criterios de priorización en el acceso a las vacunas COVID-19 mientras su disponibilidad sea insuficiente para atender a toda la población. Todas las personas que se vacunan tienen derecho a recibir con antelación información sobre la misma, en las mismas condiciones en las que se hace con las demás vacunas. Se presentará en formatos adecuados y siguiendo el principio del diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.Según este principio,la toma de decisiones y la priorización realizada deben justificarse y comunicarse de forma clara y accesible; también las incertidumbres y la variación de criterios en un momento dado a la vista de unas nuevas circunstancias.Exige dar cuenta de los resultados alcanzados como consecuencia de la priorización adoptada, de modo que puedan ser objeto de escrutinio por parte de la ciudadanía y, en su caso, de exigencia de responsabilidades.Para conseguir la confianza de los ciudadanos, es fundamental que la toma de decisiones se lleve a cabo de acuerdo con estos cuatro principios.En base a los principios y criterios enunciados en los párrafos anteriores, el documento español estudia los diferentes grupos de población, a fin de definir los criterior a utilizar en la valoración de la priorización.La enumeración de tales grupos de población (que no indica ningún orden de prioridad) es la siguiente:-Personal sanitario y sociosanitario. Se incluyen también las personas que prestan cuidados a las personas vulnerables en sus hogares.-Personas residentes en centros de mayores.-Población general mayor de 64 años.-Personas con gran dependencia.-Personas con condiciones de riesgo.-Personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados.-Personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica.-Personas con trabajos esenciales.-Personal docente.-Población infantil.-Población adolescente y joven (mayores de 16 años).-Población adulta.-Población de áreas de alta incidencia y/o situaciones de brotes.-Embarazadas y madres que proporcionan lactancia natural.-Población seropositiva a SARS-CoV-2.El documento español afirma que se ha valorado a los varones como grupo poblacional con mayor vulnerabilidad por su sexo, por haberse observado un mayor número de hombres hospitalizados y fallecidos.Dice que en los modelos de regresión logística multivariable desarrollados en China, en los que se incluía el sexo como variable independiente, ajustado el modelo por todas las demás variables, dicha variable sexo no se asoció con una mayor mortalidad de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, en estudios realizados en España, uno multicéntrico en 127 hospitales y el otro analizando la información notificada por la RENAVE27, ambos con datos de la primera ola epidémica, mostraron que el sexo masculino era predictor independiente de muerte intrahospitalaria, en el primero, y de enfermedad grave, hospitalización y muerte en el segundo.A pesar de que datos globales señalan que en la mayoría de países los hombres tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte como consecuencia de la infección por COVID-19, en otros contextos se han descrito que estas diferencias en la letalidad por sexo podrían ser debidas a diferencias geográficas en la identificación de casos por sexo o en los riesgos de infección debido a factores demográficos o perfiles de salud. Teniendo en cuenta todas estas evidencias, no se ha considerado por el momento este grupo en la priorización.En la valoración de cada grupo de población, los expertos españoles utilizan diferentes criterios: riesgo de morbilidad grave y mortalidad, riesgo de exposición, riesgo de impacto social o económico negativo, riesgo de transmitir la infección a otros, a los que se unen los criterios de factibilidad y aceptación.En base a dichos criterios, aplicados a los grupos de población antes enumerados, el orden de prioridad para la vacunación en la primera etapa ha sido definido del siguiente modo:1.. Si es necesario, se priorizará la vacunación en las residencias más vulnerables (mayor número de internos, menor capacidad de adopción de medidas de prevención y control y/o residencias que no han tenido casos de COVID-19).2.. Si es necesario, se priorizará la vacunación enlas y los profesionalesa partir de 50 años de edad o concondiciones de alto riesgo(ver 3.6.5), que trabajan en áreas COVID-19 y los que trabajan en atención primaria.3.4.que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandesdependientes no institucionalizados).El documento deja abierta, así, la posibilidad de que, de manera progresiva, y a medida que se vaya disponiendo de más información, se vayan añadiendo los restan tes grupos de población a vacunar.Del documento español sobre la priorización de la vacunación surge con claridad que lade una persona carece de importancia para su inclusión en los grupos prioritarios.Del análisis de estos criterios se desprende que el desempeño de funciones políticas -aun las más importantes- no es suficiente para obtener un lugar prioritario en la vacunación y que el hecho de la política obligue a algunos a desplazarse por todo el territorio (hecho, por cierto, no inevitable) tampoco justifica el que esta clase de ciudadanos pueda o deba vacunarse con preferencia a otros.Aun los que toman decisiones políticas en materia sanitaria (en la medida en que no dispensen atención directa a los enfermos) no disfrutan de ningún privilegio a la hora de vacunarse, pues ni su vida se encuentra en peligro ni la actividad que desarrollan les expone de manera especialmente riesgosa a contraer o a contagiar la enfermedad.Tampoco figura como criterio de especial valoración el de lade determinadas profesiones, y de, tenerse en cuenta esta cualidad, probablemente quienes podrían reivindicar alguna preferencia son los miembros de las fuerzas armadas, los controladores aéreos y profesiones similares.